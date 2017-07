Ploegmaat Leezer kreeg kippenvel na valpartij van Gesink

"Ik dacht: hoeveel pech kan een mens krijgen in zijn leven?", haalde Leezer na de finish van de negende etappe in gesprek met NUsport zijn eerste gedachte na de val terug.

Gesink ging al vroeg in de koninginnenrit naar het asfalt. Onderzoek in het ziekenhuis bracht een stabiele breuk in zijn wervelkolom aan het licht. De klimmer verdween zo voor de derde keer in zijn loopbaan voortijdig uit de Tour. In 2009 brak hij zijn pols bij een val en in 2012 moest hij enkele ritten na een massale valpartij opgeven met een ribblessure.

"Ik zat rechtsachter Robert toen hij viel, maar het ging zo snel, dat ik niet heel goed gezien heb wat er gebeurde", aldus Leezer. "Het was bizar, ik kreeg kippenvel na het incident."

"Robert is een bikkel en gaat niet naar huis omdat hij niks heeft. Ik vreesde dus al voor het ergste. Ik begrijp nu dat zijn seizoen waarschijnlijk voorbij is; dat is echt diep triest."

Groenewegen

Dylan Groenewegen, die zondag net als zijn ploegmaat Leezer ruim 37 minuten na winnaar Rigoberto Uran over de finish kwam in Chambéry, zag Gesink liggen na zijn valpartij. De sprinter baalde stevig van de pech voor zijn teamgenoot.

"Het is klote voor de ploeg en heel erg kut voor Robert zelf", aldus Groenewegen. "Zeker nadat hij met zijn optreden van zaterdag had bewezen dat zijn benen goed waren deze Tour."

De renners van Lotto-Jumbo krijgen maandag een rustdag om te hergroeperen voor de laatste twee weken. Leezer: "Laten we daar inderdaad maar eens mee beginnen."