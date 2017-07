Volleybalsters verliezen van Japan in World Grand Prix

Oranje verspeelde tegen Japan een voorsprong van 2-0 in sets. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison moest de winst alsnog aan de Aziatische vrouwen laten: 25-17, 25-21, 18-25, 22-25 en 9-15.

Oranje had de eerste twee wedstrijden van het speelweekeinde in Omnisport in Apeldoorn met 3-0 gewonnen, van de Dominicaanse Republiek en Thailand.

De ploeg van Morrison gaat volgende week naar Rusland voor het tweede speelweekeinde van de World Grand Prix en speelt daarna in Braziliƫ de laatste drie wedstrijden. De vijf beste landen uit de reeks plaatsen zich voor de Final Six van begin augustus in China, dat als gastland automatisch is geplaatst.