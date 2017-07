Situatie Ajacied Nouri zeer stabiel na 'relatief goede nacht'

Dat laat Ajax zondag weten. Nouri zakte zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk in elkaar, nadat hij werd getroffen door hartritmestoornissen.

De 20-jarige middenvelder wordt nog altijd in slaap gehouden op de intensive care, maar heeft minder medicatie nodig. Het is nog onduidelijk hoe lang hij in het ziekenhuis moet blijven.

Nouri werd zaterdag na een geslaagde reanimatie op het veldĀ met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Ajax gaf zaterdagavond laat aan dat deĀ international van Jong Oranje niet in levensgevaar verkeert.

Oefenduel

De oefenwedstrijd die Ajax dinsdagavond zou spelen tegen Rijnsburgse Boys gaat niet door. De spelersgroep heeft aangegeven niet in staat te zijn om te spelen door de situatie met Nouri.

Eerder werd al duidelijk dat ook de open training die Ajax maandag zou houden wordt geschrapt. De Amsterdamse club vindt de open sessie door de actuele gebeurtenissen niet gepast.