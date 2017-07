Sprinter Démare overschrijdt tijdslimiet en moet Tour verlaten

Het groepje met Démare en onder anderen zijn ploeggenoten Mickaël Delage, Ignatas Konovalovas en Jacopo Guarnieri kwam bijna een uur na ritwinnaar Rigoberto Uran over de streep in Chambéry. Dat was ver na de tijdslimiet, die op een kleine veertig minuten stond.

Juraj Sagan (Bora-Hansgrohe), Mark Renshaw (Dimension Data) en Matteo Trentin (Quick-Step) zaten eveneens in het groepje dat veel te laat de finish passeerde. Zij mogen dinsdag na de eerste rustdag ook niet meer opstappen.

Démare won dinsdag de vierde etappe in de Tour de France in een massasprint. De Fransman droeg drie dagen de groene trui. Hij stond na acht ritten tweede in het puntenklassement achter Marcel Kittel.

Uitvallers

In totaal viel in de zondag in de koninginnenrit voor twaalf renners het doek. Naast de zeven man die de tijdslimiet overschreden, waren er vijf opgaves.

Met Robert Gesink en Jos van Emden haalden twee Nederlanders de finish niet. Richie Porte, Geraint Thomas en Manuele Mori waren de overige uitvallers.

Het Tourpeloton gaat dinsdag verder met 181 renners. FDJ is de meest uitgedunde ploeg en heeft nog maar vijf renners in koers.