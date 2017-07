Uran wint door valpartijen ontsierde koninginnenrit Tour de France

Uran bleef na ruim 181 kilometer van Nantua naar Chambery de Fransman Warren Barguil nipt voor. De Fransman kwam juichend over de streep, maar uit de finishfoto bleek dat de 30-jarige renner van Cannondale-Drapac net iets sneller was.

Froome legde beslag op de derde plaats. Romain Bardet en Fabio Aru eindigden als respectievelijk vierde en vijfde. Bauke Mollema was op de 21e plaats de beste Nederlander.

Nairo Quintana en Alberto Contador verloren beiden tijd. De Colombiaan kwam op ruim een minuut als elfde over de finish en de Spanjaard werd op meer dan vier minuten twintigste.

De etappe leverde meerdere valpartijen op, waardoor onder anderen Robert Gesink, Geraint Thomas en Richie Porte de Tour moesten verlaten.

Froome

In het algemeen klassement heeft Froome achttien seconden voorsprong op Aru, die de tweede plek overnam van Thomas. Bardet bezet op 51 tellen de derde plaats.

Uran klimt naar de vierde plaats in het klassement en heeft 55 seconden achterstand op Froome en Quintana staat achtste op ruim twee minuten van de geletruidrager.

Barguil nam wel de leiding in het bergklassement over van zijn landgenoot Lilian Calmejane. De 25-jarige renner van Team Sunweb staat op zestig punten en heeft dertig punten voorsprong op de Sloveen Primoz Roglic van Lotto-Jumbo.

In de koninginnenrit kregen de renners zeven beklimmingen voor de kiezen, waaronder drie van de buitencategorie. De finish lag twaalf kilometer na de slotklim.

Direct na de start ging Tim Wellens in de aanval. De Belg werd kort daarna vergezeld door Thibaut Pinot, die voor de punten in het bergklassement ging.

Even later zagen Wellens en Pinot een groep van bijna veertig renners aansluiten, onder wie Bauke Mollema, Laurens ten Dam en Dylan van Baarle. Ook onder anderen Pierre Rolland, Primoz Roglic, Michael Matthews en Thomas Voeckler maakten deel uit van dit gezelschap.

Gesink

In het peloton kwam Gesink hard ten val. De Varssevelder, die zaterdag nog tweede werd in de achtste etappe, moest de Tour verlaten vanwege een breuk in zijn wervelkolom.

De kopgroep bouwde al snel een voorsprong van zo’n zes minuten op. In de afdaling van de Col de la Biche, de vierde col van de dag, voerde AG2R-La Mondiale het tempo in het peloton op, waardoor Froome even op achterstand raakte.

In die afdaling kwamen Geraint Thomas en Rafal Majka ten val. De Brit, die tweede stond in het algemeen klassement, kon zijn weg niet vervolgen en de Pool raakte op flinke achterstand.

Evenals het peloton dunde ook de kopgroep steeds verder uit. Op de Grand Colombier, de vijfde beklimming van de etappe, reden Barguil, Tiesj Benoot en Alexis Vuillermoz weg. In de afdaling sloot een groep met negen renners, onder wie Mollema, aan bij het leidende trio.

Barguil

Jan Bakelants en Tony Gallopin gingen op de voorlaatste beklimming alleen verder, waarna Mollema, Barguil en Benoot zich in de afdaling weer bij het leidende duo voegden. Barguil besloot vervolgens alleen weg te rijden.

De groep met favorieten, die ondertussen nog zo’n vijftien renners telde, begon met zo’n drie minuten achterstand aan de Mont du Chat. Op de slotklim moesten Alberto Contador en Quintana al snel lossen.

Uiteindelijk bleef een groep met Froome, Aru, Porte, Bardet, Uran en Daniel Martin over. In de laatste afdaling van de etappe gingen Porte hard onderuit door een stuurfout. De Australiër nam Daniel Martin mee in zijn val en moest per ambulance worden afgevoerd.

Op zo’n vijftien kilometer van de meet voegde Bardet zich bij Barguil, die nog altijd aan de leiding ging. De kopman van AG2R ging enkele kilometers solo verder.

Bardet werd op twee kilometer van de finish weer ingerekend door een groepje met Froome, Aru, Uran, Barguil en Fuglsang. In de sprint bleek Uran net iets sterker dan Barguil.