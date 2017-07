Porte breekt sleutelbeen en bekken bij zware val in Tour

Volgens BMC wordt de situatie van Porte maandag nogmaals onderzocht en moet dan blijken of hij naar huis kan. De medische staf verwacht dat hij over een maand weer kan fietsen.

"Normaal gesproken staat hier vier tot zes weken voor", zei teamarts Max Testa van BMC. "Als alles goed verloopt, kan Richie begin augustus weer op zijn fiets stappen."

Porte miste met nog twintig kilometer te rijden een bocht, kwam in het gras terecht en gleed daarna tegen een steile wand. In zijn val nam de Australiër de Ier Daniel Martin mee. De renner van Quick-Step kon zijn weg wel vervolgen.

De 32-jarige klassementsrenner werd op de weg behandeld en daarna naar een ambulance gedragen. Bij scans in het ziekenhuis werden de breuken geconstateerd.

Kanshebber

Porte gold als een van de kanshebbers op de eindzege in de Tour de France. In het algemeen klassement stond de renner van BMC op de vijfde plaats, 39 seconden achter leider Chris Froome. Vorige maand eindigde Porte nog als tweede in het Criterium du Dauphiné.

Behalve Porte moesten ook Robert Gesink en Geraint Thomas de Tour verlaten. Beide renners kwamen ten val in de negende etappe. Gesink liep een breuk in zijn wervelkolom op en Thomas hield volgens de Tourorganisatie een gebroken sleutelbeen over aan zijn valpartij.