Schippers tweede op 100 meter bij Diamond League in Londen

Schippers kwam na 10,97 seconden over de finish. Daarmee was ze slechts drie honderdsten langzamer dan Thompson. De Nigeriaanse Blessing Okagbare-Ighoteguonor eindigde in 10,99 als derde.

Met haar tijd bleef Schippers twee honderdsten boven haar beste tijd van het seizoen, die ze in april liep bij een wedstrijd in het Amerikaanse Azusa.

De Nederlandse had in het Olympisch Stadion een goede start, maar werd in de laatste meters gepasseerd door Thompson.

In augustus verdedigt Schippers in Londen haar wereldtitel op de 200 meter. Ze komt ook in actie op de 100 meter, waarop ze twee jaar geleden zilver veroverde.

Afgelopen donderdag eiste de Nederlandse op de 200 meter in Lausanne wel de overwinning voor zich op. Ze liep toen met 22,10 seconden de snelste tijd van het seizoen op deze afstand.

Martina

Churandy Martina kwam in Londen op de 200 meter niet verder dan de negende en laatste plek. Hij moest met een tijd van 21,09 bijna een seconde toegeven op de Amerikaan Ameer Webb, die met 20,13 de snelste tijd liet noteren.

Begin juli verzekerde Martina zich van deelname aan de WK atletiek op de 200 meter. Met 20,27 dook hij ruim onder de limiet voor een ticket.