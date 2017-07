Karsdorp zegt dat Strootman hem heeft overtuigd naar Roma te komen

De transfer van Karsdorp van Feyenoord naar AS Roma werd eind juni afgerond. De 22-jarige rechtsback werd voor zo'n zeventien miljoen euro overgenomen van de Rotterdamse club en tekende een contract voor vijf seizoenen.

Karsdorp liet weten dat het voor hem geen eenvoudige beslissing was om Feyenoord te verlaten. Hij kreeg daarbij de hulp van Strootman. "Zijn aanwezigheid hier is erg belangrijk voor me", vertelde hij.

"Hij heeft me echt geadviseerd naar Rome te komen en dat was geen eenvoudige keuze, omdat ik twijfels had over een vertrek bij Feyenoord. Maar Kevin heeft me overtuigd om naar AS Roma te komen."

De drievoudig Oranje-international verwacht zich vooral in verdedigend opzicht aan te moeten passen in de Serie A. "'Ik ben erg aanvallend ingesteld, dus ik moet snel leren om beter te verdedigen", vervolgde hij.

Completere speler

"Iedere speler die van Nederland naar Italië gaat moet hard werken om aan de andere speelwijze te wennen. Maar ik geloof erin dat ik me hier tot een completere speler zal ontwikkelen."

Kort nadat Karsdorp zijn transfer had afgerond, werd hij geopereerd aan zijn knie. Hij denkt binnen een maand hersteld te zijn. "Ik hoop dat het probleem binnen drie tot vier weken opgelost is", aldus de verdediger, die uitkijkt naar het nieuwe seizoen.

"Ik wil me ontzettend graag bewijzen en de club iets teruggeven. Mijn vakantie duurde eerder te lang dan te kort. Ik sta te popelen om weer te beginnen."

Karsdorp zal naar verwachting fit zijn bij de start van het nieuwe seizoen in de Serie A, die in het weekend van 20 augustus plaatsvindt. Hij mist wel een deel van de voorbereiding bij AS Roma.