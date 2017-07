Feyenoord en PSV winnen eerste oefenduel in voorbereiding

Feyenoord stond bij rust al met 0-1 voor in Lisse dankzij een doelpunt van Bilal Basacikoglu.

Michiel Kramer, die net als tien andere spelers aan de aftrap stond voor de tweede helft, vergrootte de marge na rust naar drie. Mohamed El Hankouri en Jordy Whermann brachten de eindstand op 0-5.

Aanwinst Sofyan Amrabat en internationals Karim El Ahmadi, Jens Toornstra, Tonny Vilhena en Nicolai Jörgensen ontbraken nog bij Feyenoord. Nieuwelingen Jean-Paul Boëtius en Kevin Diks kwamen in de tweede helft in actie.

Feyenoord vervolgt de oefencampagne op 15 juli met een oefenwedstrijd tegen SDC Putten.

PSV

PSV won de eerste wedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen met 0-2 van RKC Waalwijk. Steven Bergwijn bezorgde de Eindhovenaren in de tweede helft de zege en daarmee ook de Mandemakers Cup.

Luuk de Jong miste in de eerste helft nog een strafschop. Cody Gakpo maakte in de tweede helft zijn officieuze debuut voor PSV en had met een assist op de 0-1 nog een bijdrage aan de overwinning.

PSV vertrekt op 11 juli naar Zwitserland voor een trainingskamp. De ploeg van trainer Phillip Cocu speelt in Sion oefenwedstrijden tegen FC Sion, AS Monaco en Grasshoppers.

Ajax

De oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen in Oostenrijk werd overschaduwd door het wegvallen van Abdelhak Nouri. De 20-jarige middenvelder zakte een kwartier voor tijd in elkaar door hartritmestoornissen.

De toestand van Nouri is stabiel. De middenvelder heeft een hartslag en wordt in slaap gehouden. Nouri is met een traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis.