Knaven: 'Iedereen kijkt uit naar de eerste twee echte bergritten'

"Iedereen kijkt uit naar deze twee bergetappes", aldus Knaven, die met Chris Froome de geletruidrager in zijn team heeft, in gesprek met NUsport.

"We zijn pas zeven dagen onderweg, maar toch voelt het alsof we al lang bezig zijn. Zeker met ritten als die van donderdag en vrijdag. We zijn allemaal blij dat we de bergen in gaan, daar begint de Tour pas echt voor de klassementsrenners."

Zaterdag wacht de renners een rit van 187,5 kilometer van Dole naar Station des Rousses met een col van derde, een col van tweede en een col van eerste categorie. Zondag is de etappe 181,5 kilometer lang en liggen er liefst drie zeer steile cols van de buitencategorie op de route van Nantua naar Chambéry.

"Dit zijn serieuze krachtmetingen, vooral de rit van zondag", zegt Knaven. "Iedereen moet met z'n billen bloot. Natuurlijk is dat ook wel een beetje spannend, want je weet nooit wat er gaat gebeuren en hoe we er zaterdag- of zondagavond voorstaan."

Aru

Voorlopig staan Team Sky en kopman Froome er uitstekend voor. De Britse ploeg heeft al sinds de eerste dag de gele trui in zijn bezit - eerst met Geraint Thomas, nu met Froome - en Froome en Thomas zijn ook de nummer één en twee in het klassement.

Fabio Aru is de eerste niet-Sky-renner in de algemene rangschikking. De kopman van Astana staat door zijn knappe zege woensdag op La Planche des Belles Filles derde op veertien seconden van het geel en lijkt een serieuze kandidaat voor minstens het podium in Parijs.

"We hielden voor zijn zege van woensdag al rekening met hem", stelt Knaven over Aru. "Hij was vorige maand al goed in de Dauphiné en daarna werd hij nog Italiaans kampioen. Dan moet je wel goed in vorm zijn."

"Aru stond dus al op onze lijst van favorieten, en misschien staat hij nu nog wel wat hoger. Hij is de renner die het dichtste bij Chris staat, dus hij is zeker iemand die je niet veel ruimte moet geven."

Aanvallen

Knaven houdt zich aan de vooravond van het Alpenweekend logischerwijs nog op de vlakte over wat voor tactiek Team Sky wil gaan toepassen. Teambaas Dave Brailsford zei voor de Tour dat de winnaar dit jaar aanvallend zal moeten koersen, maar de ritten van zaterdag en zondag eindigen beide niet bergop.

In de achtste etappe van zaterdag ligt de top van de laatste klim, de Montée de la Combe van eerste categorie, op twaalf kilometer van de streep in Station des Rousses.

"Of je aanvallend kan koersen, is volledig afhankelijk van het koersverloop", aldus Knaven. "Dat kun je niet plannen. Dat onverwachte is juist ook het mooie van het wielrennen; het is niet zo dat we nu al gepland hebben dat we op kilometer 143,8 gaan aanvallen."

"Maar uiteindelijk is het ook nog niet absoluut noodzakelijk om zaterdag al een grote aanval te plaatsen."

De achtste etappe van de Tour gaat zaterdag van start om 12.25 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.00 uur en 17.30 uur.