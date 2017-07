Lotto-Jumbo hoopt met lessen van eerste week voor zege te kunnen rijden

"Ook van deze dag moeten we weer leren", aldus Lotto-Jumbo-renner Timo Roosen vrijdag na de finish van rit zeven in Nuits-Saint-Georges in gesprek met NUsport.

"We kijken iedere dag de koers terug en bespreken hoe de finale is gegaan, wat er beter kan en wat Dylan wil. Dat blijven we doen."

"Ik denk dat we deze week twee ritten hebben gehad waarin de voorbereiding op de sprint goed ging, alleen pakte het dan net even verkeerd uit op het laatste rechte eind. We moeten doorgaan met hoe we het nu doen en dan gaan we volgende week voor een overwinning. Een podiumplaats is niet genoeg."

Inspanning

Groenewegen heeft in de eerste Tourweek nog geen enkele massasprint vol en vrijuit kunnen spurten.

Vrijdag moest de Amsterdammer een flinke inspanning doen om in de laatste kilometer nog een plek of tien op te schuiven, waarna hij in de sprint genoegen moest nemen met de zesde plek achter Marcel Kittel, Edvald Boasson Hagen, Michael Matthews, Alexander Kristoff en John Degenkolb.

"We zaten al vroeg van voren deze keer", kijkt Roosen terug op de finale van de zevende etappe. "Er was een smal gedeelte met wind tegen en we vonden het belangrijk om daar al goed te zitten om energie te sparen."

De trein van Lotto-Jumbo raakte door die vroege inspanning al wel een paar wagonnetjes kwijt. "Maar we zaten er nog met vier man toen het laatste rechte eind van drie kilometer begon", stelt Roosen.

"Daarna was het improviseren en kwamen er steeds treintjes van andere ploegen over ons heen. Op een gegeven moment was het een treintje te veel, hadden we geen ruimte meer en raakten we elkaar kwijt."

Energie

Eerst Robert Wagner en daarna Roosen probeerden Groenewegen nog wel een keer naar voren te helpen, maar de sprinter moest het in de laatste kilometer zelf doen.

"Al slingerend kwam hij toch nog op een mooie positie uit, maar als je van ver komt, is het niet gek als je al wat energie verspeeld hebt", aldus Roosen. "Het was beter geweest als hij vanuit de perfecte positie gebracht was, maar dat lukte niet."

Lotto-Jumbo en Groenewegen krijgen deze Tour waarschijnlijk nog genoeg kansen om te sprinten. In de tweede en derde week zijn er op papier nog vijf vlakke ritten, te beginnen dinsdag na de eerste rustdag.