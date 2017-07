Real Betis neemt Guardado definitief over van PSV

Guardado tekent een contract voor drie seizoenen bij de Spaanse club. In Eindhoven liep zijn verbintenis nog door tot medio 2018.

Het is onbekend welk bedrag exact met de transfer is gemoeid. Naar verluidt vroeg PSV een transfersom van twee miljoen euro voor de middenvelder.

Het was al bekend dat PSV en Real Betis in onderhandeling waren over een transfer van Guardado naar Spanje. Hij werd al de gehele zomer gelinkt aan diverse clubs, onder andere uit de Verenigde Staten.

Guardado speelde sinds medio 2014 voor PSV. In zijn eerste seizoen werd hij gehuurd van Valencia en vervolgens werd hij definitief overgenomen van de Spaanse club.

Groot aandeel

Voor de Eindhovense club kwam de 138-voudig international in 102 wedstrijden in actie. Daarin kwam hij vier keer tot scoren. In het seizoen 2015/2016 had hij een groot aandeel in het kampioenschap van PSV.

Behalve voor Valencia kwam Guardado in de Primera Division ook uit voor Deportivo La Coruña. Ook speelde hij voor Bayer Leverkusen en in eigen land voor Atlas Guadalajara.

Vorige maand verkocht PSV al de Mexicaanse verdediger Hector Moreno aan AS Roma voor ongeveer 6 miljoen euro. Met aanvaller Hirving Lozano (21) trok PSV ook een Mexicaans international aan.

Guardado speelde de voorbije weken met Mexico op de Confederations Cup. Daarna heeft de 138-voudig international vakantie gekregen van PSV.