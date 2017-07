Kittel: 'Dit is de meest close finish uit mijn carrière'

Uit een fotofinish bleek dat Kittel Boasson Hagen iets minder dan zes millimeter voor was gebleven. "Dit is de meest close finish uit mijn carrière", zei hij na afloop. "Zes millimeter maakt het verschil tussen grote vreugde en grote teleurstelling."

"Ik had aan de finish geen idee of ik al dan niet gewonnen had", vervolgde Kittel. "Ik wist dat het close zou zijn, dus ik probeerde me zo lang mogelijk te maken."

De renner van Quick-Step Floors maakte in de finale een inschattingsfout. "Ik zat in het wiel van Boasson Hagen en toen we uit de bocht kwamen, dacht ik dat er nog 200 meter te gaan was. Maar het was nog maar 100 of 120 meter."

Desondanks slaagde hij er toch nog in om als eerste de finish te passeren. ''De deur op rechts ging open en ik vond toch nog een gaatje. Ik kon hem nog passeren en het was net genoeg."

Record

Voor Kittel betekende de overwinning zijn twaalfde ritzege in de Tour. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met de Duitse recordhouder Erik Zabel. "Het is echt een succes, ik ben er echt trots op", jubelde hij.

In de finale werd hij uitstekend afgezet door zijn ploeggenoten van Quick-Step. "Ik ben in uitstekende vorm en ik ben heel blij dat het team mij zo gesteund heeft. De lead-out was goed en het team geloofde ook echt in deze zege."

"Het is gek om nu al drie ritzeges te hebben geboekt. Dat is echt ongelofelijk, ik geniet van elke minuut."