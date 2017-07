Brand boekt ritzege in Giro Rosa, Van der Breggen behoudt roze

Brand reed in de finale weg uit een achtervolgende groep, waarvan ook Janneke Ensing en Anouska Koster deel uitmaakten. De Oekraïense Tetyana Riabchenko ging op dat moment alleen aan de leiding.

In de finale van de etappe kwam Brand nog ten val. Desondanks haalde ze Riabchenko op een kilometer van de meet in en hield ze tot aan de finish stand.

De overwinning van Brand betekende de derde Nederlandse ritzege tijdens deze editie van de Giro Rosa. Eerder was Annemiek van Vleuten de sterkste in de tweede etappe en in de individuele tijdrit.

Riabchenko eindigde op twaalf seconden van Brand als tweede in de etappe die het peloton over ruim 141 kilometer van Baronissi naar Palinuro voerde.

De Amerikaanse Megan Guarnier won op ruim anderhalve minuut de sprint om de derde plaats. Van Vleuten werd vierde en Van der Breggen zesde.

De Giro Rosa telt in totaal tien etappes en duurt nog tot en met zondag. Van der Breggen jaagt in de Italiaanse rittenkoers op haar tweede eindzege na 2015. Vorig jaar en in 2014 eindigde de 27-jarige Zwolse als derde.