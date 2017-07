Van Gelder niet opgenomen in voorlopige selectie voor WK turnen

Bondscoach Bram van Bokhoven maakte vrijdag negen namen bekend voor die voorlopige selectie en baseerde zich daarvoor onder meer op de NK van 17 juni, waar Van Gelder nationaal kampioen werd op de ringen.

''Toch vond ik hem daar niet héél overtuigend. Het gaat om de scores", motiveerde Van Bokhoven zijn besluit om Van Gelder niet te selecteren.

Met een score van 14.300 werd de 34-jarige Brabander Nederlands kampioen. Van Bokhoven heeft de limiet voor de WK echter gesteld op 14.980.

Volgens de bondscoach betekent het ontbreken van Van Gelder in de voorlopige selectie niet dat hij afgeschreven is voor de WK in oktober.

Verzinnen

Bij twee open kwalificatiemomenten, op 19 en 26 augustus, krijgt Van Gelder de kans om die limietscore te halen.

''Mocht hij dat puntenaantal halen en ik besluit hem niet te selecteren dan zal ik redenen moeten verzinnen om hem niet te sturen", legt Van Bokhoven uit. ''Dat geldt ook als ik hem toch opneem in de selectie terwijl hij die limiet niet heeft gehaald."

De ringenspecialist trainde tot de zomer van 2016 onder Van Bokhoven, maar aan die samenwerking kwam een einde toen de coach Van Gelder na een incident tijdens de spelen in Rio de Janeiro naar huis stuurde.

In de nieuwe olympische cyclus maakt Van Gelder ook geen deel uit van de trainingsselectie van de turnbond KNGU in Den Bosch. Met zijn nieuwe trainer Hassan Zaazouz maakte Van Gelder op de NK een succesvol rentree in de ringen. Van Bokhoven maakt uiterlijk op 4 september de definitieve WK-selectie bekend.