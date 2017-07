Djokovic doet luchtig over vergelijking met 'ontspoorde' Tiger Woods

Djokovic won tussen 2015 en 2016 vier grandslams op rij, maar de laatste twaalf maanden kwam daar geen zege meer bij. Volgens McEnroe heeft die inzinking te maken met problemen buiten de baan en moet de voormalig nummer één van de wereld uitkijken dat hij de 'ontspoorde' Woods niet achterna gaat.

"Ach, hij staat bekend om zijn ongenuanceerde uitspraken", reageerde Djokovic donderdag op de persconferentie na zijn overwinning op Adam Pavlasek, waardoor hij de derde ronde op Wimbledon bereikte.

"Hij zegt alles wat er in zijn hoofd opkomt en is niet politiek correct. Ik neem het niet persoonlijk."

Afgeleid

McEnroe wekte eerder deze week tijdens zijn verslag bij de BBC de suggestie dat Djokovic zich niet meer volledig op zijn spel kan focussen.

"Hij heeft wat problemen buiten de baan met zijn familie", betoogde de 58-jarige Amerikaan. "Als je eenmaal bent afgeleid, word je een andere speler. De persoon die dan meteen in me opkomt is geen tennisser, maar golfer Tiger Woods."

"Hij kreeg problemen met zijn vrouw en ontspoorde volledig. Daarna is hij niet meer in de buurt van zijn oude niveau gekomen. Je gaat je nu toch afvragen of dat ook met Djokovic zou kunnen gebeuren."

De 30-jarige Djokovic is getrouwd met zijn jeugdliefde Jelena. De twee verwachten binnenkort hun tweede kindje.

Williams

Het is de tweede keer in korte tijd dat McEnroe een toptennisser op de kast probeert te jagen. Vorige maand sprak hij de verwachting uit dat als Serena Williams in het mannencircuit zou spelen, ze ergens rond de zevenhonderdste plaats op de wereldranglijst zou staan.

De 23-voudig grandslamwinnares, die door haar zwangerschap ontbreekt op Wimbledon, reageerde geprikkeld op die uitspraak. "Respecteer mij en mijn privé-leven. Ik probeer een baby te krijgen. Dag meneer."