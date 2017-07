FC Utrecht tegen Valletta uit Malta in voorronde Europa League

Valletta won donderdag in San Marino met 0-1 door een eigen doelpunt van Alessandro Bianchi in de 65e minuut. De Maltese club had vorige week in eigen huis al met 2-0 aan het langste eind getrokken.

Valletta is 23-voudig landskampioen van Malta. Afgelopen seizoen bleef de club steken op de vierde plaats in de competitie.

FC Utrecht speelt op 13 juli eerste een uitwedstrijd op Malta. De thuiswedstrijd is een week later. Deze vindt plaats in het Mandemakers Stadion van RKC Waalwijk, omdat de Galgenwaard deze maand in gebruik is vanwege het EK voor vrouwen.

De ploeg van trainer Erik ten Hag plaatste zich voor de voorronde van de Europa League door de play-offs in de Eredivisie te winnen. In de finale werd AZ uiteindelijk na strafschoppen verslagen.

Vitesse is als bekerwinnaar automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa League. PSV stroomt in de derde voorronde in.