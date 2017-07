Sprinttrein Lotto-Jumbo blijft 'niet koel genoeg' in bakoven van Troyes

"We zijn niet koel genoeg gebleven", aldus Wagner, de laatste man voor sprinter Dylan Groenewegen in de trein, na de finish in het bloedhete Troyes tegen NUsport.

Tot twee kilometer van de streep ging alles volgens plan bij Lotto-Jumbo, maar daarna raakten de renners elkaar kwijt en moest Groenewegen het voor het grootste deel zelf doen.

De Amsterdammer eindigde uiteindelijk achter Marcel Kittel, Arnaud Démare, André Greipel, Alexander Kristoff en Nacer Bouhanni als zesde, waardoor zijn vijfde plek zondag in Luik voorlopig zijn beste resultaat blijft deze Tour.

"We mogen afgerekend worden op vandaag: het was gewoon niet goed genoeg", was Wagner duidelijk in zijn oordeel. "Dit was niet wat we afgesproken hadden. Tot twee kilometer van de streep zaten we samen en van voren, maar daarna was het treintje klaar. En de rit was vandaag 216 kilometer, niet 214 kilometer."

Verzorgd

De Duitser gaf toe dat hij last had van de warmte in Troyes, waar de temperaturen opliepen tot 35 graden Celsius.

"De klimmers uit onze ploeg hebben ons heel goed verzorgd, maar het was superwarm en ik had niet heel goede benen", aldus Wagner. "Ik was ook een beetje in de war met de kilometers."

Groenewegen en Lotto-Jumbo tankten een paar weken voor de Tour nog veel vertrouwen door twee ritten te winnen in de Ster ZLM Toer, waar Greipel en Kittel ook op de startlijst stonden.

"Maar dit is de Tour, dat is andere koek", stelde Wagner. "Ik wil dit dan ook geen stap terug noemen. Vrijdag is er waarschijnlijk weer een massasprint en dan gaan we het weer proberen."