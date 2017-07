Verstappen hoopt in Oostenrijk eindelijk weer eens race uit te rijden

"Het belangrijkste is gewoon om weer eens de finish te halen", vertelde Verstappen donderdag bij de persconferentie. "Ik werk hier maar gewoon weer m’n vaste programma af en dan gaan we het wel zien. Het zou mooi zijn als we als team in de punten rijden."

In vier van de laatste zes races in de Formule 1 moest Verstappen vroegtijdig de strijd staken. Meestal was dat te wijten aan problemen met de auto. Die tegenslagen probeert hij zo goed mogelijk van zich af te laten glijden.

"De volgende race begin je altijd gewoon weer met een schone lei. Ik krijg voor dit weekend een nieuwe motor, omdat de vorige was afgeschreven. Hopelijk lost het de problemen op. Ik probeer er simpelweg niet te veel aan te denken."

Thuisrace

Een succes op de Red Bull Ring in Spielberg zou voor de 19-jarige Nederlander als geroepen komen. Het is de thuisrace van de Oostenrijkse renstal Red Bull.

"Het is een leuke baan. Je hebt lange rechte stukken, flinke remzones en een aantal snelle bochten. Een goede combinatie dus."

Vorig jaar eindigde hij er nog als tweede achter Lewis Hamilton. "Het was de eerste podiumplek voor Red Bull op deze baan. Hopelijk kunnen we dat herhalen."

Regen

Het weer zou in het voordeel kunnen spelen van Verstappen. Zondag wordt er regen verwacht en volgens de Nederlander vergroot dat zijn kansen op een podiumplaats. "Zo'n weersvoorspelling is mooi. Het zou wellicht helpen, maar de prioriteit ligt bij het uitrijden van de race."

Twee weken geleden in Azerbeidzjan ging de overwinning naar Verstappens ploeggenoot Daniel Ricciardo. Volgens de Nederlander een teken dat het team steeds dichter bij de concurrentie komt.

"Mercedes ligt nog voor op ons, maar met Ferrari is het lastig in te schatten. Ik denk dat we er in Baku voor zaten, maar hier moeten we het weer zien. Je hebt een paar races nodig om te zien waar je staat. We moeten harder blijven werken dan de rest om aan te sluiten."

Het raceweekend gaat vrijdag van start met de eerste twee vrije trainingen. Zaterdag is de derde vrije training en de kwalificatie, waarna zondag in de race de punten worden verdeeld.