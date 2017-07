Kittel dankbaar dat hij in 'perfecte positie' aan sprint kon beginnen

Kittel vond dat hij zijn overwinning voor een groot deel aan zijn ploeggenoten van Quick-Step Floors te danken had. "Zij brachten me op het juiste moment naar voren en hielden me daar ook", vertelde hij in het interview na de finish.

"Ik kon vanaf een perfecte positie aan de sprint beginnen. Ik bleef in eerste instantie een beetje achter, zodat ik mijn concurrenten goed in de gaten kon houden. Daarna sprong ik in het wiel van Démare en kon ik nog versnellen. Ik voel me goed op dit moment."

Kittel was deze Tour ook al succesvol in Luik, waar de tweede etappe finishte. Toen moest hij het werk grotendeels zelf opknappen. "De voorbereiding op de sprint verliep nu veel beter dan zondag", vond de 29-jarige sprinter.

Groene trui

Door de ritzege komt Kittel wat dichterbij groenetruidrager Arnaud Démare in het puntenklassement. Toch is dat voor de Duitser op dit moment nog geen doel op zich.

"De groene trui zou natuurlijk mooi zijn. Maar het gaat me nu in eerste instantie om de ritzeges, die leveren bovendien de meeste punten op."

In totaal staat de teller voor Kittel al op elf gewonnen Tourritten. Zowel in 2013 als in 2014 won hij vier etappes, vorig jaar bleef hij steken op één. De winst in het puntenklassement bleef telkens buiten bereik.