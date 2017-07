Kastaneer naar Kaiserslautern, transfer Castro lijkt van de baan

Kastaneer verlaat ADO trainsfervrij. Afgelopen seizoen speelde de international van Jong Oranje veertien Eredivisiewedstrijden en daarin wist hij vier keer te scoren.

"Ik ben heel trots dat ik de kans krijg voor Kaiserslautern te spelen'', zegt de 21-jarge Kastaneer in een eerste reactie op zijn transfer. "Dit is een grote en mooie club."

In de winterse transferperiode leek Kastaneer ook al op weg naar Duitsland. Hij was toen dicht bij een overgang naar Bundesliga-club 1. FSV Mainz 05, maar die transfer ging niet door toen hij tegen PEC Zwolle een oogblessure opliep.

ADO en Mainz hadden op dat moment al een akkoord bereikt over een transfersom voor de Rotterdammer. Kastaneer kwam sinds het duel met PEC Zwolle niet meer in actie voor ADO.

Interesse

Naar verluidt hadden Dinamo Moskou en Hellas Verona ook interesse in Kastaneer, die in het seizoen 2015/2016 door ADO werd uitgeleend aan FC Eindhoven. Met Kaiserslautern kiest hij voor de nummer dertien van het afgelopen seizoen in de Tweede Bundesliga.

Kaiserslautern speelt al vijf jaar op het tweede niveau in Duitsland. De club werd vier keer kampioen van Duitsland, voor het laatst in 1998.

Tegenover het vertrek van Kastaneer staat de komst van Bas Kuipers. De linksback komt transfervrij over van Excelsior, waar zijn contract was afgelopen.

De 22-jarige verdediger, die drie keer uitkwam voor Jong Oranje, heeft een contract voor twee seizoenen getekend in Den Haag. Hij werkte eerder bij Jong Ajax al samen met coach Alfons Groenendijk.

Colkett

Colkett is de tweede speler die Vitesse komend seizoen huurt van Chelsea, nadat eerder Fankaty Dabo werd vastgelegd. De 20-jarige Colkett is Engelse jeugdinternational, maar kwam nog nooit in actie kwam voor de Londense club. Hij speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Bristol Rovers en Swindon Town.

"Ik ben er klaar voor om mezelf te gaan bewijzen", zegt Colkett donderdag bij zijn presentatie. "Voormalige teamgenoten die ook bij Vitesse hebben gespeeld, onder wie Lewis Baker, hebben mij verteld wat voor geweldige ervaring het voor hen is geweest. Daarnaast is het een bonus voor mij dat Dabo hier ook speelt, met wie ik ook buiten het veld close ben."

Vitesse haalde deze zomer ook al Thomas Bruns (Heracles Almelo), Thulani Serero (Ajax), Tim Matavz (FC Augsburg), Bryan Linssen (FC Groningen) en Remko Pasveer (PSV) naar Arnhem.

Castro

De transfer van Bram Castro naar AA Gent lijkt te zijn afgeketst. Zowel de doelman als Heracles Almelo bereikte maandag een akkoord met de Belgische club, maar om onbekende reden is de overgang van de baan, meldt Tubantia.

De 34-jarige Belg wilde na drie seizoenen in Almelo graag terugkeren naar zijn geboorteland om meer bij zijn gezin te kunnen zijn.

"Tot afgelopen donderdag was Bram onze onomstreden eerste keeper, onze steunpilaar. Dat is niet veranderd", zegt Heracles-directeur Nico-Jan Hoogma. "Voor hem vinden we het verschrikkelijk jammer, want uit menselijk oogpunt gunden we hem dit."