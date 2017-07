Alles over GP Oostenrijk: 'Druk ligt niet bij Verstappen, maar bij Renault'

De Grand Prix van Oostenrijk keerde in 2014 terug op de Formule 1-kalender na een afwezigheid van elf jaar. Destijds heette het circuit in Spielberg nog A1-ring. De laatste drie edities werden telkens gewonnen door een coureur van Mercedes.

In 2014 en 2015 won Nico Rosberg en vorig jaar was Lewis Hamilton vanaf pole position de snelste, voor Verstappen en Kimi Raikkonen.

Verstappen kan een sterke klassering wel weer goed gebruiken. Dit seizoen viel de Nederlander al vier keer uit in de eerste acht races en haalde hij een keer het podium (GP van China).

Sebastian Vettel, de huidige leider in de WK-stand, kent minder goede resultaten in Oostenrijk. Op dit circuit werd de Duitser een keer vierde en viel hij twee keer uit.

Circuit: Red Bull Ring

Aantal rondes: 71

Lengte circuit: 4,326 km

Aantal bochten:10

Recordwinnaar: Alain Prost (1983, 1985, 1986)

Ronderecord: Michael Schumacher (Ferrari, 2003) 1.08,337

Laatste winnaars:

2016: Lewis Hamilton (GB, Mercedes)

2015: Nico Rosberg (Dui, Mercedes)

2014: Nico Rosberg (Dui, Mercedes)

2003: Michael Schumacher (Dui, Ferrari)

2002: Michael Schumacher (Dui, Ferrari)

2001: David Coultjard (GB, McLaren)

De top tien van vorig jaar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.27.38,107

2. Max Verstappen (Red Bull) +5,719

3. Kimi Raikkonen (Ferrari) +6,024

4. Nico Rosberg (Mercedes) +26,710

5. Daniel Ricciardo (Red Bull) +30,981

6. Jenson Button (McLaren) +37,706

7. Romain Grosjean (Haas) +44,668

8. Carlos Sainz (Toro Rosso) +47,400

9. Valtteri Bottas (Williams) +1 ronde

10. Pascal Wehrlein (MRT) +1 ronde

Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers ziet ondanks de dominantie van Mercedes en Ferrari kansen voor Red Bull in Oostenrijk. "Red Bull maakt steeds meer progressie. Het uitvallen van Verstappen is domme pech, maar de snelheid is gewoon goed. Als de betrouwbaarheid van de auto's in orde is, kunnen ze echt meedoen om het podium."

"De druk dat het goed moet gaan, ligt niet eens zozeer bij Max of bij Red Bull, maar voornamelijk bij Renault. Die zullen daar niet zo emotioneel bij betrokken zijn, want Renault is aan de ene kant heel tevreden met de progressie die ze boeken. Van wat ik heb begrepen, hebben ze ook wel een idee hoe ze het gebrek aan betrouwbaarheid kunnen tackelen."

"Ricciardo zal gesterkt zijn in zijn zelfvertrouwen door de overwinning in Baku. Dat brengt je altijd in de goede stemming. Daarnaast heb je Max die getergd zal zijn door zijn uitvalbeurt. Ik hoop dat hij zijn balans kan houden en dat hij rustig blijft doen wat hij aan het doen was totdat het fout ging in Baku. De eventuele regen is gunstig voor Verstappen."

"Het is een open deur als ik zeg dat het close wordt tussen Mercedes en Ferrari. Maar als je daarnaast ook ziet hoe teams als Force India als een soort sluipmoordenaars richting het podium komen, wordt het verschil steeds kleiner."

"Vettel heeft na zijn actie in Baku terug moeten krabbelen. Het was natuurlijk een beetje beschamend wat hij daar deed. In de eerste plaats let hij niet op en vervolgens reageert hij het af op Hamilton. Vettel pakte ook niet de kans om excuses te maken. Dat vond ik qua karakter een dieptepunt in Vettels carrière."

"Ik vind dit Formule 1-seizoen absoluut verfrissend, omdat Ferrari weer zo sterk is. Iedereen die van Formule 1 houdt, houdt eigenlijk ook automatisch van Ferrari. Ze zitten weer waar iedereen ze verwacht en dat is prachtig. Ook de competitie daarachter zit goed bij elkaar."

Programma (Nederlandse tijd)

Vrijdag 7 juli

10.00 uur-11.30 uur: Eerste vrije training

14.00 uur-15.30 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 8 juli

11.00 uur-12.00 uur: Derde vrije training

14.00 uur-15.00 uur: Kwalificatie

Zondag 9 juli

14.00 uur: Race

Tussenstanden wereldkampioenschap:

Coureurs:

1. Sebastian Vettel (Ferrari, 153 punten)

2. Lewis Hamilton (Mercedes, 139 punten)

3. Valtteri Bottas (Mercedes, 111 punten)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull, 92 punten)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari, 73 punten)

6. Max Verstappen (Red Bull, 45 punten)

7. Sergio Perez (Force India, 44 punten)

8. Esteban Ocon (Force India, 35 punten)

9. Carlos Sainz (Toro Rosso, 29 punten)

10. Felipe Massa (Williams, 20 punten)

Constructeurs:

1. Mercedes (250 punten)

2. Ferrari (226 punten)

3. Red Bull (137 punten)

4. Force India (79 punten)

5. Williams (37 punten)

6. Toro Rosso (33 punten)

7. Haas (21 punten)

8. Renault (18 punten)

9. Sauber (5 punten)

10. McLaren (2 punten)

Volgende race: GP van Groot Brittannië, 16 juli, Silverstone