Miedema wil zich op EK niet meer achter leeftijd verschuilen

"Ik ben veel verder dan tijdens het WK. Toen was ik pas achttien jaar en ook niet helemaal fit, dat hielp niet mee. Nu is alles anders en moet het een heel ander toernooi worden", aldus Miedema, die deze zomer Bayern München voor Arsenal verruilt, voor de camera van NUsport.

Twee jaar geleden op het WK gold Miedema als een van de grootste talenten ter wereld, maar in Canada scoorde ze geen enkele keer. "Ik was ver van huis, er was tien uur tijdverschil en ik had moeite om met alle verwachtingen om te gaan", vertelt Miedema.

"Nu ben ik nog steeds een jonkie, al heb ik wel al vier jaar ervaring bij Oranje. Ik wil me ook niet achter mijn leeftijd verschuilen en ben niet bang voor de druk. Ik heb juist zin in het EK."

Druk zal zeker zijn voor Miedema en Oranje, dat alle wedstrijden in een uitverkocht stadion speelt. "Ik heb zo’n vol stadion misschien wel een beetje nodig. Dat we in eigen land spelen kan dus een groot voordeel zijn. Je moet er positieve energie uithalen", vindt Miedema, die al 38 keer scoorde in Oranje, maar nog niet op een groot toernooi.

"Hoeveel ik er dit EK ga maken? Dat is lastig te zeggen omdat ik niet weet hoe ver we gaan komen, maar ik hoop toch wel eentje per wedstrijd. Dan kom ik op zes als we de finale halen. Dat lijkt me een goede deal."

Verschil

Aan de andere kant probeert Miedema de druk enigszins weg te nemen. "Ik voel niet per se dat het mijn toernooi moet worden. We hebben een aantal speelsters in het team die het verschil kunnen maken. Ik ben niet de enige. Als alles draait dan kunnen we heel ver komen dit EK."

De aanvalster beseft wel dat het met Noorwegen, Denemarken en België als tegenstanders al een lastige klus voor Oranje wordt om de groepsfase te overleven. "Het had makkelijker gekund, maar als wij een goede dag hebben dan kunnen we van iedereen winnen. Alles moet kloppen."

De eerste wedstrijd van Oranje op het EK is op zondag 16 juli in De Galgenwaard in Utrecht tegen Noorwegen. Zaterdag 8 juli oefent Nederland nog op Het Kasteel in Rotterdam tegen Wales en dat duel begint om 16.00 uur.