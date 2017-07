Djokovic kent met toernooizege in Eastbourne goede generale voor Wimbledon

Djokovic rekende op het gras in het zuiden van Engeland in de finale in twee sets af met de Fransman Gaƫl Monfils: 6-3 en 6-4.

Het is voor Djokovic pas zijn tweede eindzege van het jaar. Hij verdedigde in januari op het ATP-toernooi van Doha met succes zijn titel door in de eindstrijd af te rekenen met Andy Murray.

Djokovic kende vervolgens een aantal stroeve maanden. Hij werd op de Australian Open al in de tweede ronde uitgeschakeld en kwam op Roland Garros niet verder dan de kwartfinales.

Djokovic gaat vanaf maandag op jacht naar zijn derde titel op Wimbledon. Hij was eerder in 2011, 2014 en 2015 de sterkste op het heilige gras in Londen.

Djokovic werd vrijdag bij de loting voor de eerste ronde van het derde Grand Slam-toernooi van het jaar gekoppeld aan de Slowaak Martin Klizan.