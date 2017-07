FIFA-voorzitter Infantino noemt Confederations Cup 'groot succes'

"Het was een groot succes, van meerdere kanten bekeken", zei Infantino zaterdag op een persconferentie in Sint-Petersburg.

Vooraf werd er gevreesd voor problemen zoals een gebrek aan interesse, hooliganisme en racisme, maar daar was volgens Infantino niets van te merken. "Er waren geluiden dat niemand om voetbal zou geven in Rusland. Maar we hebben een aantal fantastische wedstrijden gezien en er was een geweldige sfeer."

"Als een problematisch toernooi er zo uitziet, dan zou ik willen dat er veel van dit soort problematische toernooien georganiseerd worden", vervolgde hij. "We hadden geen incidenten. Alles verliep perfect. Dit gebeurt niet in veel landen waar zulke grote evenementen worden georganiseerd."

Gezicht

Infantino kijkt met vertrouwen uit naar het WK dat volgend jaar eveneens in Rusland plaats zal vinden. "Dit is het gezicht van Rusland en laat het enthousiasme van de mensen hier zien. Hierdoor kijken we uit naar het WK. Dit is precies wat we hier volgend jaar hopen mee te maken."

Ook was hij tevreden over het niveau van het voetbal. "Er waren geweldige wedstrijden gemiddeld met bijna drie doelpunten en de bezoekersaantallen waren met gemiddeld bijna 38.000 toeschouwers per wedstrijd vrij goed."

De videoarbitrage, waarvan voor het eerst op een groot mondiaal toernooi gebruik werd gemaakt, noemde Infantino eveneens "een groot succes". "Het systeem heeft zes verkeerde beslissingen van de arbiter gecorrigeerd. Zonder de videoarbitrage zou het toernooi een stuk minder rechtvaardig zijn geweest."

Test

Infantino gaf wel aan dat het systeem op een aantal vlakken nog verbeterd moet worden. "Uiteraard is het een test, dus we moeten nog werken aan onder andere de communicatie en de snelheid van de beslissingen die genomen moeten worden."

"En er zal altijd discussie bestaan bij sommige beslissingen, maar grote fouten worden vermeden. Daar zijn we erg blij mee", aldus de opvolger van landgenoot Sepp Blatter bij de wereldvoetbalbond.

De finale van de Confederations Cup tussen Duitsland en Chili staat zondag om 20.00 uur op het programma. Om 14.00 uur strijden Portugal en Mexico om de derde plaats.