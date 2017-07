Quintana denkt hij met lef moet koersen om de Tour te kunnen winnen

De kleine klimmer denkt dat het weleens een rare editie kan worden. "We hebben dit jaar minder aankomsten bergop dan normaal, dus dat betekent dat we na een beklimming nog flink door moeten rijden. We zullen met meer lef moeten koersen."

Quintana reed eerder al de Giro d'Italia, waarin hij op de slotdag de leiding verloor aan Tom Dumoulin. Volgens de Colombiaan is het geen nadeel dat hij al een grote ronde in de benen heeft.

"Vorig jaar vond ik dat ik beter reed in de Vuelta dan de Tour. Ik durf nu nog niet te zeggen of ik datzelfde niveau kan benaderen. Het enige wat ik weet is dat ik me nu goed voel", zei hij vrijdag tegen Cyclingnews.

Valverde

Wat opviel bij de persconferentie was dat Quintana eens geen Alejandro Valverde aan zijn zijde had. Movistar maakt de ervaren Spanjaard normaal altijd de schaduwkopman van de ploeg, maar die moet nu volledig in dienst rijden van de Colombiaan.

"Iedereen rijdt voor Quintana", zei ploegbaas Eusebio Unzue dan ook. "Strategisch gezien is het veel handiger dat ook Alejandro hem helpt, tot er nog een maar een klein groepje renners over is."

Toch is het niet aan Movistar om de koers in handen te nemen, vindt Unzue. "Chris Froome is de grote favoriet, al heeft hij de grote vorm nog niet laten zien. Dat ligt waarschijnlijk aan de manier waarop hij zijn seizoen opbouwt."

Bovendien vindt Unzue renners als Alberto Contador, Romain Bardet en Louis Meintjes ook gevaarlijke renners. "Het wordt hoe dan ook een gekke Tour, waarin veel geïmproviseerd zal worden. We weten eigenlijk niet wat we kunnen verwachten."

Contador

Ook Contador, die dit jaar bij Trek-Segafredo op Bauke Mollema kan bouwen als luxeknecht, rekent op een ronde vol onverwachte wendingen.

"Het is een beetje een atypische Tour, anders dan andere jaren", zei Contador vrijdag. Hij baseerde zich op het routeschema, waarin weinig aankomsten bergop liggen, maar wel veel ritten in de heuvels en bergen van de Vogezen, Jura en Centraal-Massief.

Fysiek staat de 34-jarige Spanjaard er naar eigen zeggen goed. "Ik heb kunnen doen wat ik wilde doen in de voorbereiding en al een paar aardige resultaten neergezet. Ik ben trots dat ik hier nog steeds tot de favorieten behoor."

De Tour begint zaterdag met een individuele tijdrit in Düsseldorf. De Fransman Elie Gesbert is om 15.15 uur de eerste renner die van het startpodium rolt. Titelverdediger Chris Froome is om 18.32 uur de laatste.

Lees alles over de Tour in ons Tourdossier