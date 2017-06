Cavendish gelooft dat hij nog steeds de beste sprinter ter wereld is

"Ik geloof dat ik de beste sprinter van deze planeet ben", aldus Cavendish, die zaterdag in Düsseldorf begint aan zijn elfde Ronde van Frankrijk, tegen de Britse krant The Times. De 32-jarige Brit won tot dusver dertig etappes in de Tour en zag de afgelopen jaren het record van Eddy Merckx (34 ritwinsten) dichterbij komen.

Door de ziekte van Pfeiffer, die in april aan het licht kwam bij de renner van Dimension-Data, heeft hij zich amper voor kunnen bereiden op de Tour.

"Zonder deze ziekte zou ik dit jaar echt voor het record van Merckx zijn gegaan. De concurrentie is sterk en ik moet realistisch zijn. Motoren van Ducati gaan sneller dan Honda's, maar ik sprint nu niet als een Ducati."

Zadeltassen

Cavendish, die eerder deze maand in de Ronde van Slovenië zijn rentree maakte, viel door de ziekte van Pfeiffer ver terug. "Ik werd voorbijgereden door mensen met zadeltassen aan hun fiets. Ik zat op mijn handen en voeten. Ik was uitgeput en ik had niet eens getraind. Het was verschrikkelijk. Het voelt alsof je nergens toe in staat bent."

"Dat klinkt misschien overdreven, maar als je normaal gesproken moe bent van trainingen en dan ineens net zo moe bent zonder dat je iets hebt gedaan, dan is voor een professioneel atleet moeilijk om mee om te gaan."

Het was zelfs lange tijd onzeker of Cavendish überhaupt mee zou doen aan de Tour. Uiteindelijk besloot zijn Zuid-Afrikaanse ploeg dat hij fit genoeg is om te starten.

"Als ik begin, zullen veel journalisten vergeten zijn dat ik ziek ben geweest", vreest Cavendish. "De helft heeft het niet gehad, de andere helft vindt mij niet leuk. Sommige mensen zullen het niet eens weten."

De Tour begint zaterdag met een tijdrit over veertien kilometer door Düsseldorf. Op zondag 23 juli is de traditionele aankomst in Parijs.