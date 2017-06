Löw had niet verwacht dat onervaren Duitse ploeg finale zou halen

Met veel onervaren spelers won Duitsland donderdag in de halve finales met speels gemak van Mexico (4-1). Ajacied Amin Younes nam het laatste doelpunt voor zijn rekening. Ook Leon Goretzka (twee keer) en Timo Werner waren trefzeker voor 'Die Mannschaft'.

"Om 4-1 te winnen en de finale te halen, is niet iets wat we vanaf het begin hadden verwacht, dus het is een grote prestatie", zei Löw na afloop Fisht Olympic Stadium. "Sommige spelers hebben namelijk weinig ervaring of hadden nog geen interlands gespeeld."

Duitsland treedt in Rusland allerminst met de sterkst mogelijke selectie aan, omdat Löw de belangrijke spelers rust gunt. Spelers als Thomas Müller, Mats Hummels en Mesut Özil ontbreken, terwijl Younes, Sandro Wagner, Kerem Demirbay, Lars Stindl en Marvin Plattenhardt nog nooit eerder bij de selectie zaten. De 23-jarige Julian Draxler is de aanvoerder.

Voorafgaand aan het toernooi gaf de bondscoach aan te hopen dat twee of drie van de nieuwe jongelingen in aanmerking kunnen komen voor de WK-selectie van volgend jaar. Hij geeft toe dat hij positief is verrast en dat meer spelers kans maken op het WK. "Ze zijn zeer ambitieus en willen graag deel uitmaken van het WK-team", voegde hij toe.

Chili

In de finale treffen de Duitsers zondag Chili, dat in de andere halve finale na strafschoppen te sterk was voor Portugal. "Chili is de sterkste tegenstander in het toernooi. We kennen ze goed en ze zullen er vol voor gaan, maar ik ben er zeker van dat we het kunnen afmaken", aldus Löw.

Eerder dit toernooi speelde beide landen al tegen elkaar. In de groepsfase eindigde het duel in 1-1 door doelpunten van Alexis Sanchez en Stindl.

Zowel Duitsland als Chili staat voor het eerst in de finale van de Confederations Cup, die zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) in Sint-Petersburg wordt gespeeld. Eerder op de dag, om 14.00 uur, spelen Portugal en Mexico in Moskou om de derde plaats.