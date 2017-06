Sagan blij dat hij voor het eerst samen met zijn broer start in Tour de France

"Het betekent heel veel voor mij dat we voor het eerst samen in de Tour starten", aldus de 27-jarige Peter Sagan donderdag op een drukbezochte persconferentie in het centrum van Düsseldorf. "We slapen in dezelfde kamer en gaan de komende drie weken veel plezier hebben."

Juraj Sagan rijdt al zeven jaar in dezelfde profploeg als zijn één jaar jongere en veel succesvollere broer, maar hij startte nog niet eerder in een grote ronde.

De Slowaaks kampioen van 2016 en 2017 mag van de Duitse ploeg BORA-hansgrohe nu wel debuteren in de Tour.

"Ik ben blij dat ik hier ben met Peter en trots dat ik mijn Slowaakse kampioenstrui kan tonen", zei Juraj Sagan. "Het zal een heel zware uitdaging worden, maar met het koersen in de Tour komt ook een droom uit voor mij."

Zabel

Juraj Sagan zal zich in 'La Grande Boucle' volledig wegcijferen voor zijn broertje, die bij een nieuwe eindzege in het puntenklassement het record van Erik Zabel zal evenaren. De Duitser was van 1996 tot en met 2001 zes keer op rij de winnaar van de groene trui.

"Maar ik denk niet aan dat record", stelde Peter Sagan, die vorig jaar drie ritzeges pakte en daardoor nu in totaal op zeven staat in de Tour. "Ik ben bezig met mijn eigen carrière, niet met de carrière van een ander."

"Ik ben hier ook niet om de groene trui even op te halen", zei de Slowaak, die de afgelopen vijf jaar gemiddeld een voorsprong van 139 punten had op de nummer twee in Parijs. "Zo simpel is het niet. Je moet elke dag hard werken en goed opletten."

Vorm

Sagan toonde eerder deze maand met twee etappezeges in de Ronde van Zwitserland dat het met de vorm wel goed zit, en de tweevoudig wereldkampioen bewees donderdag dat hij ook verbaal de Tourvorm al te pakken heeft.

Op de vraag of hij het al gewend is dat hij altijd zoveel (media-)aandacht krijgt, antwoordde Sagan: "Zie ik er zo nerveus uit, dan?"

En nadat ploegmaat Rafal Majka, de kopman van BORA-hansgrohe voor het algemeen klassement, vertelde dat hij zijn best probeert te gaan doen in de Tour, vroeg Sagan hem: "Waarom zeg je niet dat je in je beste vorm ooit bent?"

Sagan lijkt dus klaar voor de Tourstart van zaterdag, een tijdrit van 14 kilometer in Düsseldorf. "Ik denk dat deze Tour heel leuk gaat worden", zei de Slowaak. "En dat is ook belangrijk."