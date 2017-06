Duitsland mede dankzij treffer Younes naar finale Confederations Cup

De ploeg van bondscoach Joachim Löw speelt in de finale tegen Chili, dat woensdag na strafschoppen Portugal uitschakelde. De eindstrijd wordt zondagavond om 20.00 uur in Sint-Petersburg gespeeld.

Voor 'Die Mannschaft' is het de eerste keer dat de finale van het voorbereidingstoernooi op het WK wordt bereikt. De vorige editie werd gewonnen door Brazilië, dat toen in de eindstrijd Spanje klopte.

Leon Goretzka had een groot aandeel in het bereiken van de finale. De middenvelder van Schalke 04 zette Duitsland met twee goals al binnen acht minuten op een 2-0 voorsprong.

Mexico, waar PSV-aanwinst Hirving Lozano aan het begin van de tweede helft mocht invallen, kreeg na een uur spelen nog een derde treffer om de oren. Timo Werner tikte de bal van dichtbij binnen op aangeven van Jonas Hector. Pas vlak voor tijd maakte Marco Fabian de enige Mexicaanse goal.

Younes kwam net als zondag in de groepswedstrijd tegen Kameroen pas in de slotfase in het veld. De aanvaller van Ajax kwam in de 81e minuut als invaller voor Julian Draxler en bekroonde zijn korte invalbeurt in blessuretijd met een goal.

Jeugd

Löw liet voor het toernooi veel ervaren krachten thuis en geeft in Rusland een jonge lichting, onder wie de 23-jarige Younes, een kans. Met succes, want de regerend wereldkampioen eindigde met zeven punten bovenaan in groep B.

Tegen Mexico, dat in groep A als tweede was geëindigd achter Portugal, kwam Duitsland indrukwekkend uit de startblokken. Goretzka maakte zijn eerste treffer al in de zesde minuut, door beheerst in te schieten na een voorzet van Benjamin Henrichs.

Twee minuten later scoorde de 22-jarige middenvelder opnieuw, nu na een pass van Werner. Het was zijn derde doelpunt van het toernooi, in zijn achtste interland.

Pas in het slotkwartier van de eerste helft kreeg Mexico, dat aan het toernooi mee mag doen als winnaar van de Gold Cup, mogelijkheden terug te komen. Spits Javier Hernandez stuitte echter eerst op doelman Marc-André ter Stegen en tikte vervolgens net over.

Younes

Kort na rust maakte Werner de 3-0. De 21-jarige spits van RB Leipzig hoefde slechts van dichtbij in te tikken, na een door Draxler en Hector fraai uitgespeelde aanval.

Een kwartier voor tijd kopte Raul Jimenez voor Mexico op de paal. Fabian redde daarna alsnog de eer voor de ploeg van de geschorste PSV'er Andres Guardado met een knal van afstand. Younes herstelde in de 91e minuut de marge door met links raak te schieten in de verre hoek.

Finalisten Duitsland en Chili kwamen elkaar dit toernooi ook in de groepsfase al tegen. Dat duel eindigde in 1-1 na goals van Lars Stindl en Alexis Sanchez. De houder van de Copa America stond net als de Duitsers nooit eerder in de eindstrijd van de Confederations Cup.