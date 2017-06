Fotoserie: Tourploegen voorgesteld aan publiek in Düsseldorf

Als eerste ploeg verscheen Team Sunweb op het podium, met daarin de Nederlandse renners Laurens ten Dam, Roy Curvers, Mike Teunissen, Albert Timmer en Ramon Sinkeldam, de nationaal kampioen.

De 22 deelnemende ploegen meldden zich één voor één op het podium, waar ze werden voorgesteld door de Duitse oud-wielrenners Jens Voigt en Marcel Wüst.

Robert Gesink herhaalde als kopman van Lotto-Jumbo, de enige Nederlandse formatie in de Tour, dat etappezeges behalen het doel is van zijn ploeg. "De bolletjestrui? Misschien komt dat later wel, maar in eerste instantie gaan we voor een etappe", zei hij in zijn beste Duits.

Team Sky verscheen met titelverdediger Chris Froome als laatste op het podium. "Ik kijk ernaar uit om te racen", zei de Brit in zijn nieuwe witte tenue, voorzien van zijn naam op de rug.

Zijn Spaanse concurrent Alberto Contador gaat de Tour ook in een wit shirtje rijden, bleek bij de presentatie van Trek-Segafredo. Contador krijgt hulp van onder anderen Bauke Mollema en Koen de Kort.