Hockeysters verslaan Spanje op World League en zijn zeker van WK

Beide goals in Brussel werden gemaakt door Caia van Maasakker. Ze scoorde al in de openingsfase uit een strafcorner. In de derde periode benutte de speelster van SCHC een strafbal.

Nieuw-Zeeland is zaterdag in de halve finale de volgende tegenstander van Oranje. China neemt het in de andere halve eindstrijd op tegen de winnaar van België-Zuid-Korea.

Nederland was dankzij overwinningen op Zuid-Korea (9-0), Schotland (4-0), China (1-0) en Italië (5-0) overtuigend bovenaan geëindigd in poule A. Tegenstander Spanje plaatste zich als nummer vier van poule B maar nipt voor de kwartfinale.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan heeft dit toernooi 21 keer gescoord en nog altijd geen tegengoal geïncasseerd.