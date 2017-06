Groenewegen: 'We hebben goede kans op ritzege als alles goed loopt'

"Als alles goed loopt, maken we een heel goede kans op een etappezege", zegt de 24-jarige Groenewegen donderdag in Düsseldorf voor de camera van NUsport.

"Natuurlijk zijn er grotere favorieten met Marcel Kittel, André Greipel en ook Mark Cavendish. Ik zit daar samen met een paar andere sprinters net onder. Maar we beginnen met de ploeg vol motivatie aan de Tour en ik geloof heel erg in onze kansen."

Groenewegen en de sprinttrein van Lotto-Jumbo debuteerden vorig jaar in de Tour met een vierde plaats in de vierde etappe als beste resultaat. De Amsterdammer, die in de vlakke etappes vijf ploegmaats heeft die volledig voor hem rijden, hoopt dat hij de komende drie weken zijn ervaringen van 2016 ten goede kan benutten.

"Vorig jaar was de Tour helemaal nieuw voor mij, dus toen stond ik er wat anders in. Ik weet nu wat ik kan verwachten. De extra media-aandacht, de hectiek; dat is in de Tour veel groter dan in andere koersen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in."

Kriebeltje

Groenewegen is twee dagen voor de Tourstart in Duitsland nog niet helemaal topfit. De sprinter was afgelopen zondag bij de NK in Montferland, waar hij als titelverdediger derde werd achter Ramon Sinkeldam en Wouter Wippert, een beetje ziekig en hij heeft nog steeds "een klein kriebeltje in de keel".

"Maar dat zal niet zo ernstig zijn", haalt Groenewegen de zorgen weg. "Het zal wel weer wegtrekken."

De Noord-Hollander kan daarom normaal gesproken zondag in de eerste vlakke rit van deze Tour van Düsseldorf naar Luik voor zijn eerste van naar verwachting zeven kansen gaan. "Zondag wordt het waarschijnlijk een sprint en dan willen we ons mannetje staan."

Groenewegen hoopt met zijn sprinttrein in de Tour voort te borduren op de Ster ZLM Toer van half juni, waarin hij twee ritten won, onder meer Greipel versloeg en ook nog een keer tweede werd achter Kittel.

"Dat was een goede test tegen de Duitsers en we gaan proberen hier weer hetzelfde te doen. Natuurlijk brengt de Tour wat druk met zich mee, maar dat is ook wel weer gezonde spanning."

Plan

Als alles goed gaat, kan Groenewegen het plan van zijn ploeg Lotto-Jumbo met een jaar versnellen.

Toen de Nederlandse formatie anderhalf jaar geleden begon met zijn sprinttrein, werd 2018 aangemerkt als het jaar waarin Groenewegen echt om ritzeges mee zou moeten doen in de Tour.

"Volgens het plan hebben we nog even", zegt de Amsterdammer met een glimlach. "Maar het is allemaal iets sneller gegaan dan verwacht, met mezelf en met de sprinttrein."

De 104e editie van de Ronde van Frankrijk begint zaterdag met een tijdrit van 14 kilometer in Düsseldorf.