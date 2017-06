Spits Gladon keert tijdelijk terug bij Heracles Almelo

Een jaar geleden bewandelde Gladon nog de omgekeerde weg. Zijn avontuur bij de Championship-club liep echter uit op een deceptie. Hij speelde slechts één competitieduel in het shirt van Wolverhampton.

Gladon kende een goede eerste periode bij Heracles. Hij was in het seizoen 2015/2016 negen keer trefzeker in 31 wedstrijden en had een belangrijk aandeel in de gewonnen play-offs om Europees voetbal.

"Ik ben blij terug te zijn bij Heracles", zegt Gladon. "Ik heb vorig jaar met veel mensen binnen de club contact gehouden, het voelt dus alsof ik helemaal niet weg ben geweest. Ik hoop hier weer veel aan spelen toe te komen."

Ook algemeen directeur Nico-Jan Hoogma is in zijn nopjes met het vastleggen van Gladon. "Vincent Vermeij raakte in februari na het sluiten van de transferwindow helaas geblesseerd waardoor we geen versterking meer konden halen. We hebben dus de tweede helft van het seizoen met Samuel maar de beschikking gehad over één echte spits. Dat risico hoeven we nu niet te nemen."

"Met Paul halen we een goede spits in huis, een jongen die de club kent en bij iedereen geliefd is. Daar zijn we content mee. Vincent krijgt de tijd om goed te revalideren. Alles overziende hebben we heel bewust gekozen voor deze huurovereenkomst met Paul."