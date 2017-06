Bolt wint 100 meter in Ostrava, wereldrecord Van Niekerk op 300 meter

De Cubaan Yunier Pérez eindigde als tweede (10,09) en de Turk Jak Ali Harvey kwam als derde over de finish (10,26). De Nederlander Giovanni Codrington werd achtste en laatste met een tijd van 10,51.

Bolt, achtvoudig olympisch kampioen, is bezig aan zijn afscheidstournee. De WK in augustus in Londen zijn het sluitstuk van zijn carrière, die onder meer elf wereldtitels omvat en wereldrecords op de 100 (9,58) en 200 meter (19,19).

De race in Ostrava was pas zijn tweede wedstrijd na zijn eerste sprint eerder deze maand in Kingston (10,03). Voor het begin van de WK, waar hij zijn wereldtitel op de 100 en de 4x100 meter verdedigt, verschijnt hij nog aan de start bij de Diamond League in Monaco (21 juli).

Van Niekerk

De Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk liep de snelste race over 300 meter ooit. De olympisch kampioen op de 400 meter noteerde een tijd van 30,81. De Nederlander Liemarvin Bonevacia werd zevende met een tijd van 32,25.

Van Niekerk was een fractie sneller dan de Amerikaan Michael Johnson, die 17 jaar geleden op 30,85 uitkwam. Wereldrecords op de 300 meter worden niet officieel vastgelegd.

Bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro afgelopen zomer verbrak Van Niekerk al een record op de 400 meter uit 1999. Van Niekerk noteerde 43,03 en liep daarmee de 43,18 van de Amerikaanse legende Michael Johnson uit de boeken.