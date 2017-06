Komende twee seizoenen geen nieuwe beloftenteams in voetbalpiramide

Amateurclubs uit de Tweede en Derde Divisie zijn tegen de maatregel die aanvankelijk over een jaar in had moeten gaan. Volgens het plan zouden er per het seizoen 2018/2019 nog eens acht beloftenteams instromen.

De amateurs willen beloftenteams juist weren, onder meer omdat ze weinig supporters meenemen naar uitwedstrijden. Dat zorgt voor een gebrek aan inkomsten bij de thuisspelende vereniging en een gebrek aan sfeer.

"Na gesprekken met clubs uit het amateur- en betaald voetbal blijkt dat er onderling geen overeenstemming over deze zaak is", zegt de KNVB in een statement. "Dat betekent dat de secties van beide afdelingen teruggaan naar de tekentafel om alsnog tot een oplossing te komen."

Een termijn voor een mogelijk compromis is niet gesteld.