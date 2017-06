Kans op vierde Tourzege maakt Froome 'hongeriger dan ooit'

"Ik ben misschien wel hongeriger dan ooit", aldus de 32-jarige Froome woensdag op een persconferentie in Düsseldorf, waar de 104e Tour zaterdag van start gaat met een tijdrit van veertien kilometer.

"Ik kan dit jaar mijn vierde Tourzege halen, dat is iets gigantisch. Mijn concurrenten zijn misschien wel sterker dan ooit en het parcours is lastig, dus het wordt een heel grote uitdaging. Maar mijn honger is nog lang niet gestild."

Froome maakte dit jaar nog geen grootse indruk in zijn voorbereidingswedstrijden op de Tour. De Brit werd zesde in de Australische Herald Sun Tour, dertigste in de Ronde van Catalonië, achttiende in de Ronde van Romandië en eerder deze maand vierde in het Critérium du Dauphiné.

Vertrouwen

Vooral dat laatste resultaat viel op, omdat Froome in de jaren dat hij de Tour won (2013, 2015 en 2016) eerst altijd zegevierde in de Dauphiné. "Ik was graag met een zege op zak naar de Tour gegaan", stelt de in Kenia geboren renner. "Maar ik kan vertrouwen halen uit mijn drie Tourzeges en uit hoe ik me nu voel."

"Ik denk dat ik precies ben waar ik moet zijn. Ik had de Dauphiné nodig voor koershardheid. Daarvoor had ik namelijk nog niet veel koersdagen gehad", aldus Froome, die dit jaar pas 27 wedstrijddagen achter zijn naam heeft staan. "Dat moet ervoor zorgen dat ik in de derde week van de Tour frisser ben dan in het verleden."