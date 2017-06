Enthousiaste Karsdorp hoopt 'dromen te realiseren' bij AS Roma

"Mijn transfer naar Rome is een grote stap voor mij", zegt Karsdorp op de website van AS Roma. "Ik heb heel veel zin om hier te spelen en mijn dromen te realiseren. Daarnaast wil ik laten zien dat ik veel potentie heb. Ik kan nog beter dan ik tot nu toe heb laten zien."

Feyenoord ontvangt in totaal 14 miljoen euro voor Karsdorp. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot maximaal 19 miljoen euro. Karsdorp was afgelopen week al in Rome en hoefde dinsdag alleen nog medisch gekeurd te worden.

Karsdorp is een van de meest dure spelers in de historie van Feyenoord. Dirk Kuijt (2006, Liverpool) en Jordy Clasie (2015, Southampton) verlieten Rotterdam voor respectievelijk 18 en 15 miljoen euro.

Deal

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord gunt Karsdorp dan ook zijn transfer naar Italië. "We verliezen met Rick een goede speler, maar dit is een deal waar wij ons in kunnen vinden."

"Rick heeft het uitstekend gedaan bij Feyenoord", vervolgt Van Geel. "Hij heeft zich als zelf opgeleide speler ontwikkeld tot een vaste waarde in het eerste elftal en een belangrijke rol vervuld in het winnen van de beker en de landstitel. Bovendien heeft die ontwikkeling hem gemaakt tot Oranje-international."