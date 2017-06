Tony Martin denkt dat peloton voor 98 procent dopingvrij is

''Ik schat dat 98 procent van de renners geen doping gebruikt. De zwarte schapen zijn echt individuele gevallen. Er is absoluut geen sprake meer van een door ploegen aangestuurd massaal bedrog", aldus de 32-jarige Duitser van Katusha.

Martin reageerde op het dopinggeval van de Portugees André Cardoso, die dinsdag positief is bevonden op epo en door zijn ploeg Trek uit de Tour-selectie is verwijderd.

Geloofwaardigheid

Voor Martin is het feit dat de Ronde van Frankrijk voor het eerst sinds 1987 weer in Duitsland start, bewijs voor zijn stelling dat de wielersport steeds schoner begint te worden. Hij heeft het dan in het bijzonder over Duitse renners.

"Dat is een erkenning voor de geloofwaardigheid van de nieuwe Duitse wielergeneratie", aldus Martin. "Toen ik in 2008 prof werd, lag de wielersport in de goot. De mensen zagen de renners als dopingzondaars. Jaar na jaar hebben we vertrouwen teruggewonnen."

Martin, die in zijn loopbaan vijf etappes in de Tour won, is favoriet voor de gele trui na de eerste rit. De Ronde van Frankrijk begint zaterdag namelijk met een vlakke tijdrit van 14 kilometer.