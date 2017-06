Alles over Wimbledon: 'Federer is absoluut de topfavoriet'

Murray (30) reist niet alleen als titelverdediger af naar Londen, maar ook als nummer één van de wereld. Toch verkeert hij dit jaar nog niet in beste vorm. Datzelfde geldt voor Novak Djokovic (30), die in de afgelopen drie jaar twee keer hwon.

Zowel de Brit als de Serviër boekte dit jaar pas één toernooizege, haalde nog geen Grand Slam-finale en zag hoe Federer (35) en Rafael Nadal (31) terugkeerden aan de top. De Zwitser en de Spanjaard waren in 2016 maanden afwezig door blessureleed, maar wonnen in 2017 beiden vier titels, waaronder een Grand Slam en twee masterstoernooien.

Federer sleepte de Australian Open in de wacht ten koste van Nadal, die op zijn beurt voor de tiende keer Roland Garros won. Voor het eerst sinds 2010 heeft zowel Federer als Nadal een Grand Slam-titel te pakken voor het begin van de zomer. Als Federer Wimbledon wint, is hij de eerste speler ooit die het toernooi acht keer op zijn naam schrijft.

Wimbledon 2016

Vorig jaar versloeg Murray in de Wimbledon-finale in drie sets de Canadees Milos Raonic, die in de halve finales nog te sterk was voor Federer. Djokovic verslikte zich in de derde ronde tegen Sam Querrey uit de Verenigde Staten.

Stan Wawrinka, die in de afgelopen drie jaar telkens een Grand Slam won, struikelde in de tweede ronde. De Zwitser kwam in Londen nooit verder dan de kwartfinales. Tweevoudig winnaar Nadal was afwezig vanwege een blessure.

Robin Haase is de enige Nederlander in het hoofdtoernooi bij de mannen. Zijn beste prestatie is de derde ronde in 2011. De afgelopen drie jaar kwam hij tot de tweede ronde.

Vrouwen

Bij de vrouwen is de vraag wie de troonopvolgerster wordt van Williams (35), die vanwege haar zwangerschap niet meedoet. Vorig jaar won ze de finale van de Duitse Angelique Kerber in twee sets.

De oudere zus van Serena, Venus Williams, is wel van de partij. De 37-jarige Amerikaanse won Wimbledon al vijf keer en reikte vorig jaar tot de halve finales. Op de Australian Open verloor Venus dit jaar de finale van Serena. Venus kwam vlak voor Wimbledon in het nieuws vanwege betrokkenheid bij een dodelijk auto-ongeluk.

Jelena Ostapenko won in juni verrassend Roland Garros, maar kwam op Wimbledon nooit verder dan de tweede ronde. De 20-jarige Letse won het grastoernooi al wel bij de junioren in 2014.

Kiki Bertens en Richel Hogenkamp zijn door hun ranking direct toegelaten tot het hoofdtoernooi bij de vrouwen. Bertens, als 23e geplaatst, bereikte in 2016 de derde ronde. Hogenkamp haalde in 2015 de tweede ronde.

Speeldata

3+4 juli: eerste ronde mannen en vrouwen

5+6 juli: tweede ronde mannen en vrouwen

7+8 juli: derde ronde mannen en vrouwen

9 juli: geen wedstrijden

10 juli: vierde ronde mannen en vrouwen

11 juli: kwartfinales vrouwen

12 juli: kwartfinales mannen

13 juli: halve finales vrouwen

14 juli: halve finales mannen

15 juli: finale vrouwen

16 juli: finale mannen

Recordwinnaars

Mannen:

Roger Federer, 7 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012)

Pete Sampras, 7 (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000)

Vrouwen:

Martina Navratilova, 9 (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990)

Kenner

Voormalig tennisser John van Lottum, die vijf keer deelnam aan Wimbledon, ziet van alle grote namen Federer als de absolute favoriet in Londen. "Maar Nadal niet. Die heeft nog niet op gras gespeeld dit seizoen. Ik zie hem ook niet winnen van jongens als Raonic of Marin Cilic. Murray en Djokovic zijn natuurlijk wel kanshebbers."

"Murray heeft een te goed afgelopen jaar gehad. Voor hem is het zowel mentaal als fysiek slopend geweest om op de valreep nog nummer één van de wereld te worden. Ik denk dat hij van die wolk is afgevallen. Hij heeft ook niet het niveau van Federer, Nadal en Djokovic om het jaar in jaar uit te laten zien."

"Djokovic heeft persoonlijke problemen gehad. Dat heeft hem toch op een bepaalde manier beïnvloed. Hij is zoekende naar zijn zelfvertrouwen. Dat onoverwinnelijke is weg, maar dat kan wel terug komen."

"Spelers als Raonic, Cilic en Grigor Dimitrov hebben nog niet de statuur van de absolute top. Vergeet niet dat er een verschuiving is qua leeftijd. Het spel is een stuk fysieker. Men gaat goed om met het lichaam. De leeftijdsgrens gaat omhoog."

"Bij de vrouwen kan het echt alle kanten op. Kijk naar Roland Garros. Aan de ene kant kan je zeggen dat het leuk is dat we nieuwe speelsters gaan zien. Maar ik vind het een gebrek aan echte toppers."

"Wie de absolute favoriet is? Ik heb echt geen idee. Als ik dan toch iemand moet noemen, zeg ik Petra Kvitova. Die heeft laatst weer een toernooi gewonnen en een ontzettende drive om na alles wat er is gebeurd iets groots neer te zetten. Maar dan zal je straks zien dat ze er in de eerste ronde uit ligt. Dat kan dus ook zomaar."

"Voor Hogenkamp is het een geslaagd toernooi als ze één of twee rondes kan winnen. Kiki heeft in potentie het spel om goed te spelen op gras. Hele directe, vlakke slagen en een goede service. Het is alleen de vraag wanneer de knop om gaat en ze beseft dat Wimbledon goed past bij haar spel. Dan kan ze echt iets gaan betekenen."

"Ik vond het jammer dat Kiki er op Ronald Garros snel uit lag. Kiki is een outsider om een Grand Slam te winnen. Het zit er in voor haar om grote titels te pakken. Ostapenko deed het op Roland Garros, dan moet Kiki het ook kunnen. Zo moet ze dat zien."

Winnaars laatste tien jaar

Mannen:

2007: Roger Federer

2008: Rafael Nadal

2009: Roger Federer

2010: Rafael Nadal

2011: Novak Djokovic

2012: Roger Federer

2013: Andy Murray

2014: Novak Djokovic

2015: Novak Djokovic

2016: Andy Murray

Vrouwen:

2007: Venus Williams

2008: Venus Williams

2009: Serena Williams

2010: Serena Williams

2011: Petra Kvitova

2012: Serena Williams

2013: Marion Bartoli

2014: Petra Kvitova

2015: Serena Williams

2016: Serena Williams

Plaatsingslijst

Wereldranking tussen haakjes

Mannen:

1. (1) Andy Murray

2. (4) Novak Djokovic

3. (5) Roger Federer

4. (2) Rafael Nadal

5. (3) Stan Wawrinka

6. (7) Milos Raonic

7. (6) Marin Cilic

8. (8) Dominic Thiem

9. (9) Kei Nishikori

10. (14) Thomas Berdych

Vrouwen:

1. (1) Angelique Kerber

2. (2) Simona Halep

3. (3) Karolína Pliskova

4. (5) Elina Svitolina

5. (6) Caroline Wozniacki

6. (7) Johanna Konta

7. (8) Svetlana Kuznetsova

8. (9) Dominika Cibulkova

9. (10) Agnieszka Radwanska

10. (11) Venus Williams