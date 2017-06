Cavendish fit genoeg voor plek in Tourselectie Dimension Data

Het was twijfelachtig of Cavendish mee zou gaan met zijn Zuid-Afrikaanse ploeg omdat hij dit jaar maanden aan de kant stond door de ziekte van Pfeiffer.

In maart reed hij Milaan-San Remo, waarna hij twee weken geleden pas weer in actie kwam bij de Ronde van Slovenië. Die vierdaagse rittenkoers was een goede test voor Cavendish om te kijken of hij naar de Tour kon gaan.

"Ik heb een aantal zware maanden achter de rug na mijn ziekte. Desondanks heb ik hard gewerkt om te herstellen en fitter te worden richting de Tour", zegt Cavendish over de periode die hij achter de rug heeft.

"Om eerlijk te zijn hadden we voor een andere aanpak gekozen als de Tour de France niet voor de deur had gestaan. Ik ben het echter aan mezelf, het team, de sponsors en de Tour zelf verschuldigd om te starten."

Dertig dagzeges

Vorig jaar won won de Brit nog vier etappes in de Tour. Daarmee bracht hij zijn totaal op dertig dagzeges. Cavendish jaagt op het record van Eddy Merckx, die in 34 ritten in de Ronde van Frankrijk zegevierde.

"Gezien de geschiedenis, alles waar de Tour voor staat en de emotionele binding die ik ermee heb ga ik mijn uiterste best doen en alles geven om het team te helpen", is Cavendish vastberaden.

Reinhardt Janse van Rensburg, Jaco Venter, Serge Pauwels, Edvald Boasson Hagen, Steve Cummings, Scott Thwaites, Bernhard Eisel en Mark Renshaw zijn de overige renners van Dimension Data in de Tour.