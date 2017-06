Verwarring over toekomst Donnarumma door 'gehackt' account

"Na het EK ga ik samen met mijn familie en zaakwaarnemer praten met de clubleiding over contractverlenging'', was zondagavond te lezen op het Instagram-account van Donnarumma.

Het is echter maar de vraag of hij het bericht ook zelf heeft geplaatst. Wat later verscheen er een tweetje waarin de keeper meldt dat zijn pagina gehackt is. Met de woorden "vaarwel social media" haalde hij direct daarna zijn Instagram-account offline.

Het gesteggel over een mogelijke contractverlenging van Donnarumma houdt de gemoederen in Italië al een tijdje bezig. Een eerdere mededeling van Donnarumma om zijn medio 2018 aflopende contract niet open te willen breken leverde hem veel kritiek op. De talentvolle keeper zou in de belangstelling staan van Juventus en Real Madrid.

Vorige week moest de EK-wedstrijd van Jong Italië tegen Jong Denemarken tijdelijk worden stilgelegd omdat er door boze fans nepdollars in het doelgebied van de Italiaanse keeper werden gegooid. Ook zou er al een tijdlang sprake zijn van ernstige bedreiginen aan het adres van de keeper en zijn omgeving.

Raiola

Donnarumma zette zondagmiddag eerst een opvallende steunbetuiging aan zijn bekritiseerde zaakwaarnemer Mino Raiola op Twitter. "Gisteren, vandaag en morgen!!", schreef de talentvolle Italiaan, ten teken dat hij de Nederlander trouw blijft.

Enkele uren verscheen ook een bericht op Instagram. "Mijn tweet heeft een hoop rumoer veroorzaakt, dat was niet mijn bedoeling, sorry daarvoor. Ik wil mijn liefde voor AC Milan en de fans benadrukken." Gevolgd door de aankondiging toch met Milan te willen onderhandelen over een langer verblijf. Nu er mogelijk sprake is van een gehackt account, is de verwarring compleet.

De 18-jarige sluitpost is ondanks zijn jonge leeftijd al twee seizoenen lang basisspeler bij de 'Rossoneri.' Hij speelde ook al vier A-interlands voor Italië, maar verdedigt op het jeugd-EK in Polen het doel van het nationale team voor spelers onder 21 jaar.