Bondscoach Löw blij met 'geweldige acties' Younes tegen Kameroen

"Amin had een aantal geweldige acties in huis", vertelde Löw, die voor de 150e keer als bondscoach op de bank zat bij 'Die Mannschaft', op de persconferentie.

Voor Younes waren het zijn eerste speelminuten tijdens het toernooi in Rusland. Hij kwam eerder deze maand al wel in actie in een oefenduel met Denemarken en de WK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino.

"Alle spelers moeten het gevoel krijgen dat ze er niet alleen bij zijn als opvulling", zei Löw. "Iedereen die ik heb geselecteerd, moet wedstrijdritme opdoen."

Duitsland bereikte dankzij de winst op Kameroen de halve finale van de Confederations Cup. Daarin zal Mexico donderdag de tegenstander zijn. Ook die wedstrijd wordt in Sochi gespeeld.

Jubileum

De zege op Kameroen betekende een dubbel jubileum voor Löw. Voor de bondscoach was het zijn honderdste overwinning in de 150 interlands dat hij aan het roer staat bij de nationale ploeg.

"Normaal gesproken zeggen statistieken me niet veel, maar als je je honderdste zege mag vieren in je 150e duel, is dat toch wel een mijlpaal", vertelde de oud-speler van onder ander Eintracht Frankfurt, die al sinds 2006 bondscoach van Duitsland is. "Ik ben echter vooral dank verschuldigd aan mijn spelers. Alle mooie herinneringen zijn me erg dierbaar."

De 57-jarige Löw is de eerste bondscoach van Duitsland die de mijlpaal van honderd overwinningen bereikt. De Duitser, die 23 keer verloor en 27 keer genoegen moest nemen met een gelijkspel, nadert het record van Sepp Herberger, die in 168 wedstrijden de leiding had. Zijn grootste succes beleefde de huidige bondscoach in 2014 met winst in de WK-finale tegen Argentinië.

Ter Stegen

Löw maakte na de zege op Kameroen ook bekend dat Marc-André ter Stegen de rest van de Confederations Cup op doel zal staan. Hij krijgt de voorkeur boven Kevin Trapp en Bernd Leno, die in de openingswedstrijd tegen Australië (3-2) twee keer gepasseerd werd.

"Beide andere keepers zijn ook heel erg goed", benadrukte Löw. "Maar we moeten nu de knoop doorhakken voor de rest van het toernooi. Dus dat hebben we gedaan."

De man die Jasper Cillessen uit de basis houdt bij FC Barcelona zal wel moeten blijven knokken voor zijn plaats. "Dit zegt nog niets met het oog op het WK van volgend jaar", geeft teammanager Oliver Bierhoff aan. "Het is slechts een momentopname."

Een dag voor de wedstrijd tussen Duitsland en Mexico strijden Portugal en Chili woensdag om de andere finaleplaats. De finale en de wedstrijd om het brons zijn op zondag.