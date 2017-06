Hockeyers overklassen Argentinië in eindstrijd halvefinaleronde World League

Valentin Verga, geboren in het Argentijnse Buenos Aires, legde de basis voor de grote zege. Met twee doelpunten zorgde hij al binnen een kwartier voor een 2-0 voorsprong.

Vlak voor rust tekende Thijs van Dam voor de derde Nederlandse treffer. Na de hervatting liep Oranje in het derde kwart verder uit door Robbert Kemperman en Mirco Pruijser, die zijn zevende treffer van het toernooi mocht vieren.

Thierry Brinkman maakte in de slotfase de 6-0. Matias Casella zorgde vlak voor tijd voor de Argentijnse eretreffer.

WK-ticket

Oranje had zich in Engeland ten doel gesteld om de halve eindstrijd te bereiken, omdat dat voldoende was voor een ticket voor het WK van volgend jaar in India. Die doelstelling had de vernieuwde equipe van bondscoach Max Caldas donderdag al bereikt.

De nummer vier van de laatste Spelen in Rio won alle vier de groepswedstrijden met overtuigende doelcijfers van 13-2 en verpulverde China in de kwartfinale met 7-0.

De halve finale werd zaterdag bereikt ten koste van gastland Engeland. Door goals van Pruijser en Kellerman zegevierde Nederland met 2-0.

Met een plek in de halve finale had Oranje zich ook al verzekerd van deelname aan de finale van de Hockey World League aan het einde van het jaar in India.

Vrouwen

De hockeysters wonnen in de halvefinaleronde van de World League in Brussel ook hun derde groepsduel. China werd door de ploeg van bondscoach Alyson Annan zondag nipt met 1-0 verslagen.

Ireen van den Assem maakte in het laatste kwart het enige doelpunt. Ze scoorde in de 56e minuut uit een strafcorner, nadat de bal van richting werd veranderd door het been van een Chinese verdedigster.

Nederland won eerder deze week met ruime cijfers van Schotland (4-0) en Zuid-Korea (9-0). Met negen punten uit drie duels en een doelsaldo van veertien voor en nul tegen staat Oranje ruim bovenaan in groep A.

Italië is dinsdag de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase. Beide landen zijn al verzekerd van een plaats in de kwartfinale.