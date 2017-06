Ricciardo hield geen moment meer rekening met zege in Baku

"Ik had er toen al mijn geld op durven zetten dat ik hier niet zou winnen", vertelde de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull tijdens de podiumceremonie.

Ricciardo moest na een mislukte kwalificatie op zaterdag beginnen vanaf de tiende startpositie. Na een vroege pitstop zakte hij zelfs nog tien plaatsen verder terug.

"Het was een bizarre race, ik kan nauwelijks geloven dat ik heb gewonnen", stamelde de Australiër. "Die vroege pitstop was niet gepland, maar wel noodzakelijk omdat mijn remmen te warm waren geworden."

Herstart

Pas toen Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen allemaal met problemen te kampen kregen, drong het tot Ricciardo door dat er toch iets moois in het verschiet kon liggen. Na een uitstekende herstart rukte hij op naar de derde plaats, om uiteindelijk zelfs te winnen.

"Ik wist dat ik zelf uit de problemen moest blijven en dat gebeurde gelukkig ook. Dit laat maar zien dat je nooit op moet geven."

De 27-jarige Ricciardo zorgde voor de eerste seizoenszege van Red Bull, dat eerder in de race Verstappen had zien afhaken met een mechanisch probleem.

"Ik ben blij dat we toch met één bolide de finish hebben kunnen halen en zelfs de race hebben gewonnen. Ik ben sprakeloos door deze zege."

Shoey

Bij de kwalificatie parkeerde Ricciardo zaterdag nog zijn bolide tegen een muur op het stratencircuit, waardoor hij met een slechte uitgangspostie aan de race moest beginnen. "Soms moet je dit soort fouten maken om de volgende keer nog dichter bij je limiet te kunnen komen."

Bij de podiumceremonie hield de Australiër de shoey-traditie in stand. Hij gunde de verrassende nummer drie Lance Stroll, die vlak achter Bottas finishte, de eer om als eerste champagne uit zijn schoen te drinken. "Al weet ik eigenlijk niet of hij daar al oud genoeg voor is", grapte Ricciardo richting de pas 18-jarige Canadees.

Voor Ricciardo is het de vijfde Grand Prix-zege uit zijn carriere. In de WK-stand wipt de Australiër over Raikkonen heen naar de vierde plaats, met 92 punten. Alleen Vettel (153), Hamilton (139) en Bottas (111) staan er beter voor. Verstappen is met 45 punten de nummer zes in de stand na acht van de twintig races.