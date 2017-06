Honda-manager Hasegawa ziet ondanks stilvallen Alonso progressie

De McLaren-Honda van de Spanjaard viel aan het einde van de vrije training stil. Desondanks bekijkt Yusuke Hasegawa, de baas van het Formule 1-project van Honda, de situatie van een positieve kant.

McLaren wisselde voorafgaand aan het weekend in Azerbeidzjan voor de zesde keer dit seizoen van motor. Alonso en zijn teamgenoot Stoffel Vandoor kregen hiervoor een gridstraf en starten zondag achteraan in Baku.

Hasegawa benadrukte dat het stilvallen van Alonso niets te maken had met de motorupdate van Honda. "Fernando reed in beide trainingen met een update van de krachtbron", zegt hij tegen Marca. "We hebben de effectiviteit van de update in de gegevens teruggezien."

Vooruitgang

De Japanner betreurde dat de 35-jarige coureur de training vroegtijdig moest beƫindigen, maar bleef toch positief. "Het was teleurstellend dat Fernando de auto moest stoppen, maar we zagen nog steeds vooruitgang met de motor."

"Over het algemeen denk ik dat het een positieve dag is geweest", vervolgde Hasegawa. "We hebben geen grote problemen gehad met de nieuwe motor en we hebben het gevoel dat we een flinke stap voorwaarts hebben genomen."

Hij denkt wel dat de kwalificatie van morgen niet eenvoudig zal worden voor McLaren. "Omdat het een circuit met lange rechte stukken is, zal de kwalificatie lastig worden."

Alonso zette in de eerste training de zeventiende tijd neer en eindigde bij de tweede sessie als twaalfde. Max Verstappen liet in beide trainingen de snelste tijd noteren.

Rampseizoen

Alonso kent in 2017 tot dusver een rampseizoen. De tweevoudig wereldkampioen pakte nog geen enkel punt voor het kampioenschap en viel daarnaast al meerdere keren uit.

Donderdag gaf hij aan volgend jaar weer voor de wereldtitel te willen gaan. "Ik wil dus geen gok nemen, maar min of meer veilig zitten met mijn keuze", liet hij toen weten.

De derde vrije training begint zaterdag om 12.00, terwijl de kwalificatie drie uur later van start gaat. De race in Azerbeidzjan begint zondag om 15.00 uur.