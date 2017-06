Nadal ziet Federer als topfavoriet voor Wimbledon

"Federer is zonder twijfel de topfavoriet", vertelt Nadal aan Marca. "Het is op gras, waar Roger de grootste successen uit zijn carrière heeft behaald. Dan is het logisch dat hij de favoriet is."

Federer schreef Wimbledon in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 en 2012 op zijn naam. In totaal won hij achttien Grand Slam-toernooien in zijn carrière.

De nummer vijf van de wereld maakte vorige week zijn rentree na een rustperiode sinds 2 april, maar verloor in de eerste ronde van het grastoernooi in Stuttgart. Vrijdag bereikte hij wel de halve finales in Halle.

Positief gevoel

Nadal speelt geen grastoernooien in zijn voorbereiding op Wimbledon. De 31-jarige Spanjaard heeft een rustpauze ingelast nadat hij eerder deze maand voor de tiende keer in zijn carrière Roland Garros won.

Hij trok zich terug voor het ATP-toernooi op Queen’s en bereidde zich voor op Mallorca. "Ik heb hier uitstekend kunnen trainen", aldus Nadal. "Het heeft voor mij een positief gevoel opgeleverd, ook al had ik liever op Queen’s gespeeld."

Nadal voelt zich naar eigen zeggen fit genoeg voor Wimbledon. De afgelopen jaren kon hij vanwege knieklachten geen goede resultaten neerzetten op het heilige gras in Londen, waar hij in 2008 en 2010 de titel veroverde.

In 2015 werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld door de Duitser Dustin Brown en vorig jaar moest hij het derde Grand Slam-toernooi van het jaar laten schieten. Hij zal zonder hoge verwachtingen naar Wimbledon afreizen.

Achterstand

"Ik heb twee jaar niet op gras gespeeld en dat zorgt voor een achterstand op spelers die wel in actie zijn gekomen op deze ondergrond", zegt hij. "De eerste partijen zijn heel belangrijk voor mij. Ik wil graag op wedstrijdniveau zijn vanaf de eerste dag."

Nadal bezet de tweede plek op de wereldranglijst en kan de eerste positie overnemen van Andy Murray, die zijn titel verdedigt op Wimbledon. De vijftienvoudig Grand Slam-winnaar zegt daar niet mee bezig te zijn. "Ik maak me niet echt illusies dat ik de nieuwe nummer één zal worden."

De 131e editie van Wimbledon begint op maandag 3 juli. De finale bij de mannen wordt op zondag 16 juli gespeeld.