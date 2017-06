Willem II haalt Coulibaly en laat Koppers naar PEC vertrekken

Coulibaly komt over van het Franse AS Nancy, waar hij nog een contract tot medio 2018 had. De 24-jarige middenvelder moet nog wel de medische keuring doorstaan alvorens hij een contract bij Willem II tekent.

Coulibaly maakte in 2012 zijn profdebuut voor Nancy en speelde in totaal 77 competitiewedstrijden voor de club uit de Ligue 1. Daarin wist hij tien keer te scoren.

Voor Willem II is Coulibaly de derde aanwinst tijdens deze transferperiode. Eerder nam de Brabantse club Fernando Lewis over van AZ en kwam Timon Wellenreuther over van Schalke 04.

Koppers

Tegenover de komst van Coulibaly staat het vertrek van Koppers. De 25-jarige linksback maakt transfervrij de overstap naar PEC, waar hij zijn handtekening onder een tweejarig contract zet.

Koppers kwam sinds medio 2015 uit voor Willem II, waarvoor hij in veertig competitiewedstrijden in actie kwam. Daarvoor speelde hij voor FC Twente, ADO Den Haag en Ajax.

Voor PEC is Koppers al de vijfde aanwinst. Eerder versterkte de Overijsselse club zich met Erik Bakker, Diederik Boer, Younes Namli en Piotr Parzyszek.