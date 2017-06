PSV legt Braziliaan Mauro Junior (18) voor vijf jaar vast

Mauro Junior komt over van het Braziliaanse Desportivo Brasil, dat uitkomt in de vierde divisie in de staat Sao Paulo. Hij zal in eerste instantie aansluiten bij Jong PSV.

Mauro Junior zal de 23e Braziliaan worden die het shirt van PSV zal dragen. "Het is voor mij een droom die uitkomt om hier te mogen spelen", zegt hij op de website van zijn nieuwe club.

"Ik heb veel spelers zien spelen, zoals Romario en Ronaldo", vervolgt de jeugdinternational. "Nu ga ik hier zelf spelen, dat is een droom."

Stage

In de zomer van 2013 liep Mauro Junior al even stage bij PSV. Vorig jaar was hij opnieuw op proef in Eindhoven en speelde hij mee in enkele oefenduels met de beloften. De club moest wachten met het contracteren van de Braziliaan tot hij achttien jaar was.

Technisch directeur Marcel Brands is blij met de aanwinst. "Hij heeft tijdens zijn stage een goede indruk achtergelaten. Sindsdien hebben we het contact warm gehouden."

Eerder tijdens deze transferperiode versterkte PSV zich met de Mexicaan Hirving Lozano. De aanvaller kwam over van het Mexicaanse CF Pachuca.