Britse tennisser Evans positief bevonden op cocaïne

Evans maakte vrijdag op een persconferentie in Londen bekend dat hij in april is betrapt op het verboden middel bij een out-of-competition-controle.

"Ik heb een fout gemaakt en moet de consequenties aanvaarden", liet hij weten. "Het is erg belangrijk om te weten dat dit volledig buiten het tennis gebeurde. Ik kan alleen maar uit de grond van mijn hart mijn excuses aanbieden."

Evans bezet op de wereldranglijst de vijftigste positie. Hij bereikte eerder dit jaar de vierde ronde van de Australian Open.

Begin dit seizoen haalde hij in Sydney voor het eerst in zijn carrière de finale van een ATP-toernooi. Daarin moest hij zijn meerdere erkennen in de Luxemburger Gilles Müller.

Evans is niet de eerste proftennisser die wordt betrapt op het gebruik van cocaïne. In 2009 liep Richard Gasquet, die eerder op vrijdag bij het ATP-toernooi in Halle Robin Haase in de kwartfinales uitschakelde, tegen de lamp.

Gasquet kreeg hiervoor een schorsing van tweeënhalve maand.